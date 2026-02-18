Berlinale’de Gazze krizi: 81 dünya yıldızından yönetime açık mektup

Emin Alper Berlinale festivalinde / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. EMİN ALPER: İNSANLIK TARİHİ BU TÜR HİKAYELERLE DOLUDUR Altın Ayı için yarışan filmi "Kurtuluş"un galasında konuşan yönetmen Emin Alper, Wenders'ın uyarısına rağmen Gazze hakkında açık bir mesaj verdi: Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikayelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz. Alper'in sözleri salonda büyük yankı uyandırdı.

Nightborn film ekibi / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. ROZETLE MESAJ VERDİLER Festival kapsamında gösterilen Finlandiya yapımı "Nightborn" filminin yönetmeni Hanna Bergholm ve senaristi Ilja Rautsi, Filistin sembolleri taşıyarak dikkat çekti. Bergholm karpuz rozeti takarken, Rautsi Filistin bayrağı rozetiyle oturuma katıldı. Rautsi, sanatın bir soykırımı tek başına durduramayacağını ancak farkındalık yaratabileceğini belirtirken, Bergholm ise "On binlerce insan öldürüldüğünde, kimse konuşmayın diyemez. Bunun bir mazereti yok."dedi.