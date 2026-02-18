Berlinale’de Gazze krizi: 81 dünya yıldızından yönetime açık mektup
Berlin Film Festivali’nde Gazze gerilimi büyüyor. Aralarında Javier Bardem ve Tilda Swinton’ın da bulunduğu 81 sanatçı, festival yönetimini İsrail’in Gazze saldırılarına karşı sessiz kalmakla eleştirdi. Jüri Başkanı Wim Wenders’ın “siyasetten uzak durmalıyız” sözleri tepki çekerken, Emin Alper ve birçok isimden art arda açıklamalar geldi.
Hızlı Özet Göster
- 81 ünlü sanatçı, Berlin Film Festivali yönetimine Gazze konusundaki sessizliğini eleştiren açık mektup gönderdi.
- Festival jüri başkanı Wim Wenders'in 'Jüri siyasetten uzak durmalı' açıklaması tepki topladı.
- Türk yönetmen Emin Alper, 'Kurtuluş' filminin galasında İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirdi.
- 'Nightborn' filminin ekibi Hanna Bergholm ve Ilja Rautsi, Filistin sembolleri taşıyarak protestoya katıldı.
- Yazar Arundhati Roy, festivaldeki politik tutum nedeniyle organizasyondan çekildiğini duyurdu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), bu yıl filmlerden çok Gazze tartışmalarıyla gündemde.
FESTİVAL YÖNETİMİNE AÇIK MEKTUP
Variety'nin haberine göre, aralarında Javier Bardem, Tilda Swinton, Brian Cox ve Adam McKay'in de bulunduğu 81 yönetmen, oyuncu ve yapımcı festival yönetimine açık mektup yazdı.
"SANSÜRLEMESİNDEN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Mektupta, Berlinale'in İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kalması ve bu konuda konuşan sanatçıların ifade özgürlüğünü savunmaması eleştirildi. "Berlinale'in, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık."ifadeleri dikkat çekti.
Sanatçılar, festival yönetimini açık bir tutum almaya ve Filistinlilerin yaşam hakkını savunan isimlerin arkasında durmaya çağırdı.
WENDERS'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Festivalde jüri başkanlığı yapan Alman yönetmen Wim Wenders'ın açıklamaları ise krizi büyüttü. Bir gazetecinin "Festivalde Gazze için bir duruş sergilenip sergilenmeyeceği" sorusuna Wenders, "Jüri, siyasetten uzak durmalı." yanıtını verdi. Bu sözler sanat dünyasında infial yarattı.
EMİN ALPER: İNSANLIK TARİHİ BU TÜR HİKAYELERLE DOLUDUR
Altın Ayı için yarışan filmi "Kurtuluş"un galasında konuşan yönetmen Emin Alper, Wenders'ın uyarısına rağmen Gazze hakkında açık bir mesaj verdi:
Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikayelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz.
Alper'in sözleri salonda büyük yankı uyandırdı.
ROZETLE MESAJ VERDİLER
Festival kapsamında gösterilen Finlandiya yapımı "Nightborn" filminin yönetmeni Hanna Bergholm ve senaristi Ilja Rautsi, Filistin sembolleri taşıyarak dikkat çekti. Bergholm karpuz rozeti takarken, Rautsi Filistin bayrağı rozetiyle oturuma katıldı.
Rautsi, sanatın bir soykırımı tek başına durduramayacağını ancak farkındalık yaratabileceğini belirtirken, Bergholm ise "On binlerce insan öldürüldüğünde, kimse konuşmayın diyemez. Bunun bir mazereti yok."dedi.
ARUNDHATİ ROY FESTİVALDEN ÇEKİLDİ
Hint asıllı Booker ödüllü yazar Arundhati Roy, Wenders'ın sözlerinin ardından festivalden çekildiğini açıkladı. Sanatın politik olmaması gerektiği yönündeki görüşün "şaşırtıcı" olduğunu belirten Roy, yaşananların insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu savundu.
Berlin'de kırmızı halı bu yıl sinema kadar siyasetin de gölgesinde kaldı. Berlinale'deki Gazze tartışmasının festival boyunca daha da büyümesi bekleniyor.