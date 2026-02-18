Berk Oktay’ın babalık mutluluğu: "Kızımla hiçbir şey zor gelmiyor"
2022 yılında meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile hayatını birleştiren ve ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Berk Oktay, kızı Milena ile değişen hayatını samimi sözlerle anlattı. Sosyal medyada aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, babalık duygusunun zorlukları bile nasıl güzelleştirdiğini dile getirdi.
Oyuncu Berk Oktay, kızı Mira Milena'nın doğumuyla birlikte hayatında başlayan yeni dönemi magazin dünyasıyla paylaştı. Oktay, çocuk büyütmenin dünyanın en güzel hissiyatı olduğunu vurgularken, ebeveynliğin getirdiği sorumlulukların kendisine hiç ağır gelmediğini belirtti.
Ünlü oyuncunun"Hiçbir şey zor gelmiyor. O kadar büyük sevgi ki hiçbir şey zor gelmiyor" şeklindeki sözleri, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.
Rol Arkadaşlığından Bebek Odasına
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Savaşçı dizisinde birlikte rol almıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, bu süreci 2022 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.
Mayıs 2024:Çiftin ilk çocukları Mira Milena, 21 Mayıs tarihinde dünyaya gözlerini açtı.
Pasta Sürprizi:Berk Oktay, kızının 1. yaş günü için mutfağa girerek pastasını kendi elleriyle hazırladı.
Düşkün Baba: Yıldız Çağrı Atiksoy, eşinin bu hazırlığını "Miloşkomuzun doğum günü. Pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi"notuyla paylaşarak Oktay'ın kızına olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.
Arkadaşlıktan Aileye Uzanan Yolculuk
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Savaşçı dizisindeki rol arkadaşlıklarını gerçek hayata taşımışlardı. 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenen çift, sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilmişti. Kızları Mira Milena'nın doğumuyla hayatlarını tamamen çocuklarına göre şekillendiren ikili, her fırsatta mutluluklarını dile getirmişti.
