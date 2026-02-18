Berk Oktay’ın babalık mutluluğu: "Kızımla hiçbir şey zor gelmiyor"

Oyuncu Berk Oktay, kızı Mira Milena'nın doğumuyla birlikte hayatında başlayan yeni dönemi magazin dünyasıyla paylaştı. Oktay, çocuk büyütmenin dünyanın en güzel hissiyatı olduğunu vurgularken, ebeveynliğin getirdiği sorumlulukların kendisine hiç ağır gelmediğini belirtti.

Berk Oktay kızı Milena'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık heyecanını yaşadı.

Ünlü oyuncunun"Hiçbir şey zor gelmiyor. O kadar büyük sevgi ki hiçbir şey zor gelmiyor" şeklindeki sözleri, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.