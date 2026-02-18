Alişan’ın ailesinden yeni kare: Kuzenler bir arada!

Hızlı Özet Göster Alişan, sosyal medya hesabından çocukları Burak ve Eliz ile birlikte ağabeyi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni alırken takipçiler 'Vefalı amca' ve 'Gerçek aile babası' yorumlarında bulundu.

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi ve bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki çocuğu oldu.

Alişan'ın ağabeyi Selçuk Tektaş genç yaşta vefat etti.

Alişan, yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayan tutumu ile dikkat çekiyor.

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan Alişan, magazin dünyasında "örnek aile babası" profiliyle tanınıyor. Ancak Alişan'ın hayatındaki en büyük kırılma noktası, ağabeyi Selçuk Tektaş'ı genç yaşta kaybetmesi oldu. Ünlü sanatçının, kendi çocuklarını yeğenlerinden ayırmayan tutumu, bu son paylaşımıyla beraber sosyal medyada yeniden takdir topladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya "Emanet" ve "Evlat" Bir Arada Alişan'ın paylaştığı karede, çocukları Burak ve Eliz'in yanı sıra abisinin kızı Ceylan da yer aldı. Bu kare, sadece bir "kuzenler buluşması" değil, aynı zamanda Alişan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Kardeşimin çocukları benim de evlatlarım" sözünün bir yansıması olarak değerlendirildi.