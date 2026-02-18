Alişan’ın ailesinden yeni kare: Kuzenler bir arada!
Ünlü şarkıcı Alişan, çocukları Burak ve Eliz ile merhum ağabeyi Selçuk Tektaş’ın kızı Ceylan’ın bir arada olduğu mutluluk karesini paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşım, Alişan’ın ailesine olan bağlılığını ve abisinden kalan emanetlere sahip çıkışını bir kez daha gözler önüne serdi.
Hızlı Özet Göster
- Alişan, sosyal medya hesabından çocukları Burak ve Eliz ile birlikte ağabeyi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
- Paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni alırken takipçiler 'Vefalı amca' ve 'Gerçek aile babası' yorumlarında bulundu.
- Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi ve bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki çocuğu oldu.
- Alişan'ın ağabeyi Selçuk Tektaş genç yaşta vefat etti.
- Alişan, yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayan tutumu ile dikkat çekiyor.
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan Alişan, magazin dünyasında "örnek aile babası" profiliyle tanınıyor. Ancak Alişan'ın hayatındaki en büyük kırılma noktası, ağabeyi Selçuk Tektaş'ı genç yaşta kaybetmesi oldu. Ünlü sanatçının, kendi çocuklarını yeğenlerinden ayırmayan tutumu, bu son paylaşımıyla beraber sosyal medyada yeniden takdir topladı.
"Emanet" ve "Evlat" Bir Arada
Alişan'ın paylaştığı karede, çocukları Burak ve Eliz'in yanı sıra abisinin kızı Ceylan da yer aldı. Bu kare, sadece bir "kuzenler buluşması" değil, aynı zamanda Alişan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği "Kardeşimin çocukları benim de evlatlarım" sözünün bir yansıması olarak değerlendirildi.
Sorumluluk ve Sevgi:Alişan, kendi çekirdek ailesini büyütürken, abisinden kalan mirasa (yeğenlerine) olan ilgisini hiç eksiltmiyor.
Sosyal Medya Yansıması: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Vefalı amca", "Gerçek aile babası" yorumlarında birleşti.
Alişan, kardeşinin vefatından sonra hayatının merkezine yeğenlerini koydu. Kendi çocuklarıyla yeğenlerini bir an olsun ayırmayan ünlü şarkıcı, bu duruşuyla "ailenin direği" unvanını ne kadar hak ettiğini her fırsatta kanıtladı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Alişan ve Buse Varol ne zaman evlendi?
Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiştir.
Alişan'ın kaç çocuğu var?
Alişan ve Buse Varol çiftinin Burak isminde bir oğlu ve Eliz isminde bir kızı bulunmaktadır.