Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den romantik asansör pozu: Aşk tam gaz!
Zorlu sağlık süreçlerini geride bırakan Ahu Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile paylaştığı asansör pozuyla aşkını bir kez daha ilan etti. Beyin anevrizması operasyonu sonrası toparlanan ünlü oyuncu, özel hayatındaki mutluluğuyla hayranlarına derin bir nefes aldırdı.
Oyuncu Ahu Yağtu, son dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından özel hayatıyla yeniden ilgi odağı oldu. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz ile aşk yaşayan Yağtu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak çift, sessizliğini bir asansör pozuyla bozdu.
Bora Cengiz'in kalp emojisiyle paylaştığı bu kare, hem ilişkinin devam ettiğini belgeledi hem de Yağtu'nun moralinin yerinde olduğunu gösterdi.
Hafıza Kaybından Aşkın Kollarına
Ahu Yağtu, geçtiğimiz aylarda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve beyin anevrizması teşhisiyle zorlu bir operasyon geçirmişti.
Bu süreçte kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını dile getiren oyuncu, sağlık mücadelesini kazandıktan sonra adeta yeniden doğdu.
Ciddi Operasyon: Yağtu, beyin anevrizması operasyonu sonrası uzun süre tedavi gördü.
Hafıza Kaybı:Düşmeye bağlı beyin sarsıntısı nedeniyle bir günlük hafıza kaybı yaşadığını bizzat açıkladı.
Vertigo Sorunu: Operasyon başarılı geçse de oyuncunun vertigo (baş dönmesi) şikayetlerinin hala devam ettiği biliniyor.
Aşk Engel Tanımamıştı
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz arasındaki 12 yaş farkı, ilk günden itibaren magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 35 yaşındaki Bora Cengiz ile Yağtu, ilk kez Bebek'te el ele yakalanmıştı. Yağtu, geçirdiği ağır operasyonun ardından teselliyi Cengiz'in yanında bulmuştu.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz kimdir?
Bora Cengiz, 1990 doğumlu Türk oyuncu ve müzisyendir. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Cengiz, son dönemde Ahu Yağtu ile yaşadığı beraberlikle sık sık magazin gündemine gelmektedir.
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz arasında kaç yaş fark var?
Ahu Yağtu (47) ile Bora Cengiz (35) arasında 12 yaş fark bulunmaktadır.
Ahu Yağtu'nun hastalığı neydi?
Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda beyin anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, başarılı bir operasyon geçirmiş ancak bu süreçte kısa süreli hafıza kaybı yaşamıştır.
Ahu Yağtu'nun sağlık durumu nasıl?
Anevrizma operasyonu sonrası sağlığına kavuşan oyuncu, şu an iyi olduğunu ancak düşmeye bağlı sarsıntı sonrası oluşan vertigo şikayetlerinin devam ettiğini belirtmiştir.