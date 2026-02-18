Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den romantik asansör pozu: Aşk tam gaz!

Oyuncu Ahu Yağtu, son dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından özel hayatıyla yeniden ilgi odağı oldu. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz ile aşk yaşayan Yağtu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak çift, sessizliğini bir asansör pozuyla bozdu.