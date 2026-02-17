Yıldız Tilbe Gazze için kolları sıvadı: 12 bin kişilik iftar sofrasının tüm detayları!
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı öncesinde Gazze başta olmak üzere pek çok kriz bölgesi için dev bir insani yardım operasyonu başlatarak 12 bin kişilik iftar sofrasının hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz ay bölgeye yaptığı 300 bin dolarlık bağışın ardından sanatçı, bu kez sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılmasını sağlayacak.
Sanat camiasının sevilen ismi Yıldız Tilbe, son dönemde sadece sahne performanslarıyla değil, toplumsal duyarlılığı ve gerçekleştirdiği yüksek bütçeli insani yardımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü bu süreç, Gazze'deki insani krizin derinleştiği bir dönemde somut bir destek modeli sunması bakımından büyük önem taşıdı.
YARDIMIN KAPSAMI VE SÜREÇ: ADIM ADIM İNSANİ DESTEK
Yıldız Tilbe'nin yardım vizyonu tek bir bölgeyle sınırlı kalmadı; geniş bir coğrafyada "her evde sıcak yemek pişmeli" mottosuyla hareket edildi. İşte yardımın detayları ve ulaştığı noktalar:
12 Bin Kişilik İftar Sofrası:Gazze'de Ramazan boyunca binlerce kişinin faydalanacağı yemek dağıtımı için gerekli tüm ödemeler sanatçı tarafından gerçekleştirildi.
Geniş Coğrafi Ağ:Yardım faaliyetlerinin Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ihtiyaç sahibi bölgeleri de kapsayacağı öğrenildi.
Çadır Kent İnşası:Geçen ay bağışlanan 300 bin dolar ile Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için inşaat süreci başlatıldı.
YARDIM ÜCRETİNİ ÖDEDİ
Ünlü şarkıcı, Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığını tamamladı ve yardım ücretini ödedi. Yaptığı yardım sonrası Kudüs Gönüllüleri Derneği yetkilileriyle poz vermeyi de ihmal etmedi.
GAZZE'DE İNŞAAT BAŞLADI
Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda alanda molozların kısa sürede temizlendiğini göstererek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken bir not paylaştı:
Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek
Tilbe'nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.
Yıldız Tilbe'nin bu adımı, magazin dünyasında "popülerlik" yerine "toplumsal fayda" odaklı bir sanatçı duruşunun nasıl inşa edilebileceğini gözler önüne serdi. Somut ve geniş kapsamlı bu yardım hareketi, kriz bölgelerindeki insani krizin hafifletilmesinde bireysel çabanın gücünü de bir kez daha kanıtladı.