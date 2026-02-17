Yıldız Tilbe Gazze için kolları sıvadı: 12 bin kişilik iftar sofrasının tüm detayları!

Sanat camiasının sevilen ismi Yıldız Tilbe, son dönemde sadece sahne performanslarıyla değil, toplumsal duyarlılığı ve gerçekleştirdiği yüksek bütçeli insani yardımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü bu süreç, Gazze'deki insani krizin derinleştiği bir dönemde somut bir destek modeli sunması bakımından büyük önem taşıdı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

YARDIMIN KAPSAMI VE SÜREÇ: ADIM ADIM İNSANİ DESTEK

Yıldız Tilbe'nin yardım vizyonu tek bir bölgeyle sınırlı kalmadı; geniş bir coğrafyada "her evde sıcak yemek pişmeli" mottosuyla hareket edildi. İşte yardımın detayları ve ulaştığı noktalar:

12 Bin Kişilik İftar Sofrası:Gazze'de Ramazan boyunca binlerce kişinin faydalanacağı yemek dağıtımı için gerekli tüm ödemeler sanatçı tarafından gerçekleştirildi.

Geniş Coğrafi Ağ:Yardım faaliyetlerinin Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ihtiyaç sahibi bölgeleri de kapsayacağı öğrenildi.

Çadır Kent İnşası:Geçen ay bağışlanan 300 bin dolar ile Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için inşaat süreci başlatıldı.