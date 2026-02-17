Test sonucu pozitif çıkan Reynmen’den açıklama: “Doğrulayıcı analiz talep ettik”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında ifadesi alınan Reynmen’in saç örneğinde esrar ve kokain bulguları pozitif çıktı. Reynmen sosyal medya hesabından testin pzoitif çıkması üzerine açıklama yaptı. Reynmen, "Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır." şeklinde ifade etti.
- Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Reynmen (Yusuf Aktaş), Çakal (Emirhan Çakal), Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 5 şüpheliden 4'ünün kan, saç, idrar ve tırnak örneklerinde pozitif sonuç tespit edildi.
- Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğrulayıcı analiz talebinde bulunduklarını duyurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) alınan kan, saç, idrar ve tırnak örneklerine ilişkin rapor tamamlandı.
5 ŞÜPHELİDEN 4'ÜNÜN SONUCU POZİTİF
Yapılan incelemeler sonucunda 5 şüpheliden 4'ünün test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Raporda adı geçen isimler arasında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın yanı sıra Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar da yer aldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden sessizliğini bozdu.
"DOĞRULAYICI ANALİZ TALEBİNDE BULUNDUK"
Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, hukuki haklarını kullanacağını belirtti. Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.