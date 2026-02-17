PODCAST CANLI YAYIN

İzzet Yıldızhan’ın İzmir’deki saklı dünyası: 9 çocuklu türkücü evinin kapılarını ilk kez açtı

Türk müziğinin güçlü sesi İzzet Yıldızhan, yıllardır titizlikle koruduğu özel hayatının kapılarını aralayarak İzmir'deki lüks villasını ve kalabalık aile yaşamını ilk kez izleyiciyle paylaştı. 25 yıllık evliliği ve 9 çocuğuyla sanat dünyasının en dikkat çeken aile yapılarından birine sahip olan Yıldızhan'ın evi, dekorasyonundan yaşam tarzına kadar pek çok sürprizi bir arada sunuyor.

İzzet Yıldızhan'ın İzmir'deki villası, sadece lüks bir konut değil; sanatçının kendi estetik anlayışını yansıttığı bir proje olarak öne çıkıyor.

Bir sanatçının tasarım tutkusu: Saray yavrusu değil şahsi bir alan - 1

Yemyeşil bir bahçe ve devasa bir havuzla çevrili olan konutun iç dekorasyonu bizzat Yıldızhan tarafından yapılmış.

Yemyeşil bir bahçe ve devasa bir havuz! - 2

Yüksek tavanlı salonda krem tonlarının hakimiyeti, değerli tablolar ve özel seçilmiş objelerle birleşerek mekâna sanatsal bir derinlik katıyor.

Yüksek tavanlı salonda krem tonlarının hakimiyeti! - 3

Bir "Ev"den Fazlası

Ünlü isimlerin ev hayatı her zaman merak konusu olsa da İzzet Yıldızhan'ın durumunu farklı kılan, kendi evinde misafir gibi hissetmedi. Pazar Gezmesi programına kapılarını açan Yıldızhan, "Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var"dedi.

Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde olduğunu ve neredeyse üç mağazayı dolduracak kadar giysiye sahip olduğunu söyledi.

İzzet Yıldızhan: Evde misafir gibiyim - 4

Aile Dinamikleri ve "Kırmızı Çizgi"

25 yıldır Ajda Yıldızhan ile mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı, İzmir'deki evinde 6 çocuğuyla birlikte sofraya oturarak nadir bir aile tablosu sundu.

İzzet Yıldızhan 25 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli! - 5

9 çocuk babası olmanın getirdiği sorumluluğu her fırsatta vurgulayan Yıldızhan için büyük kızı Zelal'in yeri ise bambaşka.

Kızı Zelal'in yeri bambaşka! - 6

Sanatçının kızını "hayattaki kırmızı çizgim ve ruh ikizim" olarak tanımlaması, geleneksel aile değerlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

İzzet Yıldızhan: Hayattaki kırmızı çizgim ve ruh ikizim - 7

Mutfakta Bir Usta: Diyarbakır'dan Sofraya

Programın en samimi anları mutfakta yaşandı. Gri ve beyaz tonların hakim olduğu modern mutfakta kolları sıvayan Yıldızhan, aslen Diyarbakırlı olmasının getirdiği mutfak kültürünü konuşturdu:

Lüle Kebabı:Diyarbakır yöresine ait bu lezzeti usta işi bir teknikle hazırladı.

Adana Kebabı:Etin zırhlanmasından pişirilmesine kadar her aşamada bizzat mangal başındaydı.

Soğan Doğrama Sanatı: Mutfaktaki pratikliği ve doğrama tekniği, profesyonel aşçıları aratmadı.

İzzet Yıldızhan mutfakta hünerlerini sergiledi - 8

Kendi elleriyle hazırladığı kebapları kış bahçesinde kurulan geniş bir sofrada ailesiyle paylaşan Yıldızhan, sevilen şarkısı 'Birisi'ni seslendirerek günü bir müzik şölenine dönüştürdü.

İzzet Yıldızhan’dan müzik şöleni - 9

İzzet Yıldızhan'ın yatak odası

İzzet Yıldızhan'ın evi büyük ilgi gördü - 10

İzzet Yıldızhan'ın oturma odası

Ünlü türkücü eviyle kısa sürede gündem oldu - 11

Fotoğraflar: Pazar Gezmesi, sosyal medya

İzzet Yıldızhan'ın İzmir'deki evi çok konuşuldu - 12

