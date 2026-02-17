İzzet Yıldızhan’ın İzmir’deki saklı dünyası: 9 çocuklu türkücü evinin kapılarını ilk kez açtı

Bir "Ev"den Fazlası

Ünlü isimlerin ev hayatı her zaman merak konusu olsa da İzzet Yıldızhan'ın durumunu farklı kılan, kendi evinde misafir gibi hissetmedi. Pazar Gezmesi programına kapılarını açan Yıldızhan, "Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var"dedi.

Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde olduğunu ve neredeyse üç mağazayı dolduracak kadar giysiye sahip olduğunu söyledi.