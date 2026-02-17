Gupse Özay neden çantasında çekiç taşıyor? İlginç yolculuk tedbirinin perde arkası

Gupse Özay'ın bugün çantasında neden sürekli bir çekiç taşıdığının temelinde, yıllar önce yaşadığı o panik dolu anlar yatıyor. Bir aracın içinde mahsur kalan, ne içeriden ne de dışarıdan müdahaleyle kapıları açılmayan ünlü oyuncu, o gün yaşadıklarını tam bir "güven kaybı" olarak tanımladı.

Klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan bir birey için kabusa dönüşen bu olay, Özay'da otomobillere karşı kalıcı bir güvensizlik oluşturdu.

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı olaydan bahseden Özay, şunları söyledi: "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim"