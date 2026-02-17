Gupse Özay neden çantasında çekiç taşıyor? İlginç yolculuk tedbirinin perde arkası
Ünlü oyuncu Gupse Özay, geçmişte yaşadığı travmatik bir kaza sonrası geliştirdiği "çekiç" önlemiyle gündeme geldi. Klostrofobisi nedeniyle arabada mahsur kalma korkusu yaşayan Özay’ın, "Çekiçsiz asla binmem" dediği araçlara karşı geliştirdiği bu obsesif tutum takipçilerini şaşırttı.
Gupse Özay'ın bugün çantasında neden sürekli bir çekiç taşıdığının temelinde, yıllar önce yaşadığı o panik dolu anlar yatıyor. Bir aracın içinde mahsur kalan, ne içeriden ne de dışarıdan müdahaleyle kapıları açılmayan ünlü oyuncu, o gün yaşadıklarını tam bir "güven kaybı" olarak tanımladı.
Klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan bir birey için kabusa dönüşen bu olay, Özay'da otomobillere karşı kalıcı bir güvensizlik oluşturdu.
"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM"
Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı olaydan bahseden Özay, şunları söyledi: "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim"
BİR ÇEKİÇLE GELEN ÖZGÜRLÜK HİSSİ
Gupse Özay'ın hikayesi, travmaların günlük yaşam pratiklerini nasıl şekillendirebileceğinin en somut örneklerinden biri oldu. Bugün ekranlarda sergilediği performanslarla geniş kitlelere ulaşan oyuncu için o çekiç, sadece bir metal parçası değil; kapalı kalma korkusuna karşı kazandığı özgürlüğün anahtarıydı.
Özay'ın bu samimi itirafı, benzer korkuları bulunan pek çok kişi için bir referans noktası oluşturdu.