Demet Şener'den gelinine esprili görümce mesajı: Yılanlı kutlama sosyal medyayı salladı

Ünlü model Demet Şener, gelini Sinem Aydın Şener'in doğum gününü sosyal medyadan kutlarken kullandığı "Görümcen" notuyla herkesi gülümsetti. "Zarif gelinimiz" diyerek sevgisini dile getiren Şener, görümce-gelin klişelerine esprili bir yılan emojisiyle meydan okudu.

Eski Türkiye Güzeli ve ünlü model Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında "örnek görümce" olarak dikkatleri üzerine çekti. Şener, ağabeyinin eşi Sinem Aydın Şener'in doğum gününü kutlamak için seçtiği kare ve altına düştüğü notla, halk arasındaki "görümce yılanlığı" klişesini eğlenceli bir dille tiye aldı. Bu samimi ve mizahi paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme oturdu.

"Not: Görümcen 🐍"

Demet Şener, paylaştığı bu özel karede gelinine duyduğu sevgiyi şu ifadelerle paylaştı:

"İyi ki doğdun canım🎂🧚🏻‍♂️Seni çok seviyorum ❤️❤️❤️❤️ Zarif gelinimiz bizim 😂👰🏼 Not: Görümcen 🐍"

Şener'in, özellikle cümlenin sonuna eklediği yılan emojisi, görümcelere yönelik toplumsal ön yargılara yapılmış zekice bir gönderme olarak yorumlandı. Sanatçının bu esprili dili, aile içindeki bağların ne kadar güçlü ve neşeli olduğunu da gözler önüne serdi.

Gelin-Görümce Krizine "Emoji"li Çözüm

Genellikle gerginlikler ve polemiklerle anılan gelin-görümce ilişkileri, Demet Şener'in bu hamlesiyle yeni bir boyut kazandı. Şener'in gelinine olan düşkünlüğü ve ona "zarif gelinimiz" diye hitap etmesi, aile içindeki huzurun ve samimiyetin en net kanıtı oldu.

Demet Şener'in Aile Bağları

Demet Şener, kariyerinin yanı sıra özel yaşantısındaki duruşuyla da her zaman dikkat çeken bir isim oldu. Çocukları ve yakın çevresiyle kurduğu sevgi dolu ilişkileri sosyal medya üzerinden şeffaf bir şekilde paylaşan Şener, bu kez "görümce" kimliğiyle sahneye çıktı.

Bu paylaşım, magazinel bir dedikodudan ziyade, aile içi samimiyetin ve modern ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair pozitif bir örnek teşkil etti.

Klişeleri Yıkan Mesaj

Şener, hem gelininin doğum gününü en içten dilekleriyle kutladı hem de magazin dünyasına eğlenceli bir malzeme verdi. "Yılan" emojili görümce notu, aslında gerçek sevginin ve samimiyetin, hiçbir klişeye sığmayacağını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Aile Olgusu Onun İçin Her Şey

Demet Şener'in geliniyle kurduğu bu neşeli ve sevgi dolu bağın temelinde, aslında sanatçının yıllardır savunduğu "güçlü aile" değerleri yatıyordu. Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatının en zorlu dönemlerine dair samimi itiraflarda bulunmuştu.

"Evliliğimin Bitmesi Hayal Kırıklığıydı"

Ünlü isim, aile kavramına verdiği önemi anlatırken geçmişteki kırgınlıklarını ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etmişti. Şener, "Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı" diyerek kalbindeki sızıyı paylaşmıştı.

"Evlatlarımla Telafi Ettim"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen aile birliğini korumaya çalıştığını belirten ünlü model, süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim."

İhaneti Mahkemeye Taşımıştı

Demet Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' ve 'aldatıldığını' belirterek büyük bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. Uzun süren dava sürecinin ardından Şener, 2018 yılında davayı kazanarak bu zorlu sayfayı kapatmıştı.

