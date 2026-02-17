Çelik'i çileden çıkaran istek: Takipçisinin 1.6 milyonluk araç isteğine sert yanıt
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, bir takipçisinden gelen "Bana 1.6 milyon TL'lik araç kredisi aç" mesajıyla neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya üzerinden gelen bu "pes" dedirten talebi ifşa eden ünlü sanatçı, lüks hayaller yerine rotasını deprem bölgesine çevirdi.
Ünlü sanatçı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla dijital dünyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bursa'dan Şefik isimli bir takipçisi, banka faiz oranlarının yüksekliğinden dert yanarak sanatçıdan akılalmaz bir istekte bulundu. Takipçinin, eşinin çok istediği ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan SUV model bir araç için "Krediler yüksek, bana sen kredi aç, taksitleri sana ödeyeyim" diyerek Çelik'i adeta bir finans kuruluşu yerine koyması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gelen mesaj karşısında şoke olan Çelik, bu durumu takipçileriyle paylaşarak gerçeklerin altını çizdi. Durumun ciddiyetini vurgulayan sanatçı, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:
"Bunları şaka sanıyorsanız yanılıyorsunuz, hepsi gerçek."
Kendisinin bir banka olmadığını ve hiçbir sanatçının böyle bir misyonu bulunmadığını hatırlatan Çelik, takipçisinin sınırları zorlayan samimiyetine karşı kapıyı sert kapattı:
"Ben sizin bildiğiniz arkadaşlardan değilim"
Çelik'in Önceliği: Lüks Araç Değil, Deprem Bölgesi
Günde onlarca benzer mesaj aldığını belirten sanatçı, gerçek ihtiyaç sahipleriyle bu tür lüks talepleri birbirinden ayırdığını ifade etti. Çelik, Ramazan ayı boyunca rotasının belli olduğunu belirterek asıl sorumluluğunu şu sözlerle duyurdu:
Rotası Kahramanmaraş ve Hatay:Lüks araç hayalleri kuranlara yanıt vermek yerine depremzedelerle bir araya gelecek.
Deprem Bölgesi Önceliği:Sanatçı, Ramazan'ın manevi ikliminde Maraş ve Hatay gibi bölgelerdeki vatandaşlara destek olmayı seçti.
Dijital Dilencilik Kültürü
Bu olay, sadece Çelik'e özel bir durum olmaktan çıkıp son yıllarda dijital mecralarda hızla yayılan "ünlülerden maddi talepte bulunma" kültürünü yeniden tartışmaya açtı. Sanatçıların hayranlarıyla kurduğu samimi bağın, bazı kullanıcılar tarafından suistimal edilerek "şahsi bankacılık" beklentisine dönüşmesi, sanatçı-takipçi sınırlarının ne kadar zorlandığını gösterdi.
Çelik, kendisine gelen bu pes dedirten isteği ifşa ederek, sanatçıların toplumdaki gerçek rolünün "lüks tüketime aracılık etmek" olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. 1.6 milyonluk araç talebine karşılık depremzedelerin yanına gideceğini açıklaması, sanatçının vicdani sorumluluğunu hangi yönde kullandığını gözler önüne serdi.