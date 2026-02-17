Çelik'i çileden çıkaran istek: Takipçisinin 1.6 milyonluk araç isteğine sert yanıt

Ünlü sanatçı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla dijital dünyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bursa'dan Şefik isimli bir takipçisi, banka faiz oranlarının yüksekliğinden dert yanarak sanatçıdan akılalmaz bir istekte bulundu. Takipçinin, eşinin çok istediği ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan SUV model bir araç için "Krediler yüksek, bana sen kredi aç, taksitleri sana ödeyeyim" diyerek Çelik'i adeta bir finans kuruluşu yerine koyması magazin gündemine bomba gibi düştü.