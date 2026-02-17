Bensu Soral yeğeni Ali ile olan bağını anlattı: “O benim pozitif enerjim”

Ekranların sevilen yüzü Bensu Soral, sadece kariyeriyle değil, ailesine olan bağlılığı ve teyzelik heyecanıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bensu Soral, ablası Hande Soral ve yeğeni Ali ile. (Fotoğraflar: Sosyal medya) Ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile kurduğu güçlü bağla adından söz ettiren oyuncu, yeğenine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek takipçilerinin kalbini kazandı. Soral'ın yeğeniyle olan ilişkisi, sosyal medyada "örnek teyze" yorumlarını da beraberinde getirdi.