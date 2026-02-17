Bensu Soral yeğeni Ali ile olan bağını anlattı: “O benim pozitif enerjim”
Ünlü oyuncu Bensu Soral, yeğeni Ali’ye olan düşkünlüğünü ablası Hande Soral’a sarf ettiği "Kankamı doğurmuşsun" sözleriyle özetledi. Eşi Hakan Baş ile görüntülenen oyuncu, teyzelik heyecanını ve ailesine olan bağını samimi ifadelerle paylaştı.
Ekranların sevilen yüzü Bensu Soral, sadece kariyeriyle değil, ailesine olan bağlılığı ve teyzelik heyecanıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile kurduğu güçlü bağla adından söz ettiren oyuncu, yeğenine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek takipçilerinin kalbini kazandı. Soral'ın yeğeniyle olan ilişkisi, sosyal medyada "örnek teyze" yorumlarını da beraberinde getirdi.
"Kankamı Doğurmuşsun"
Önceki akşam eşi Hakan Baş ile birlikte görüntülenen Bensu Soral, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Evliliklerindeki krizi aşarak mutlu bir tablo çizen çiftten Bensu Soral, "Teyzelik nasıl gidiyor?" sorusuna şu gülümseten yanıtı verdi:
"O benim pozitif enerjim. Ablama, 'Kankamı doğurmuşsun, çok iyi anlaşıyoruz' dedim."
Soral'ın bu esprili ve sevgi dolu yaklaşımı, kısa sürede dijital mecralarda en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Pozitif Enerjinin Adresi Ali
Sonuç olarak Bensu Soral, yeğeni Ali'yi hayatının en büyük motivasyon kaynaklarından biri olarak konumlandırdı. "Kanka" olarak tanımladığı yeğeniyle kurduğu bu özel bağ, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada ilham verici bir aile tablosu olarak yerini aldı.
Bensu Soral ve Hakan Baş: Krizden Mutluluğa
2018 yılında dünyaevine giren ancak bir dönem boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, ilişkilerini artık gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yaşadıkları krizi atlatarak beraberliklerine devam eden çiftin mutlu evlilikleri, hayranları tarafından da büyük ilgi görüyor.