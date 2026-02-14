Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen’den iyilik yolculuğu: Yetim çocuklara umut oldular

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bölgeden birçok paylaşımda bulundu. Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile gönüllü olarak el ele veren oyuncular, Afrika'nın en zorlu coğrafyalarından birinde çocukların dünyasına dokunarak umudu yeniden yeşertti.

Emre Özmen RAMAZAN ÖNCESİ ANLAMLI DURUŞ Ramazan ayı yaklaşırken sergilenen bu örnek davranış, sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı.