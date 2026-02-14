PODCAST CANLI YAYIN

Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen’den iyilik yolculuğu: Yetim çocuklara umut oldular

Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, Ramazan ayı öncesinde alışılmışın dışında bir karara imza atarak Nijerya’nın yolunu tuttu. Modern yaşamın imkanlarını geride bırakan ikili, 3 milyon yetim çocuğun yaşam mücadelesi verdiği Kano bölgesinde gerçekleştirdikleri ziyaretle herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen’den iyilik yolculuğu: Yetim çocuklara umut oldular

Nijerya'nın Kano şehri, barındırdığı milyonlarca yetimle dünyanın en mahzun bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, bu zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalışan miniklerle bir araya gelerek onlara sadece malzeme değil, sevgi de götürdü.

Bölgeden gelen görüntüler, sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda derin bir insanlık dersi niteliği taşıyor.

MİLYONLARCA YETİM ÇOCUĞUN UMUDU OLDULAR

Oyuncaklar, kıyafetler ve sıcak yemekler minik ellere tek tek ulaştırılırken, oyuncuların çocuklarla kurduğu samimi bağ gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bölgeden birçok paylaşımda bulundu.

Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile gönüllü olarak el ele veren oyuncular, Afrika'nın en zorlu coğrafyalarından birinde çocukların dünyasına dokunarak umudu yeniden yeşertti.

Emre Özmen

RAMAZAN ÖNCESİ ANLAMLI DURUŞ

Ramazan ayı yaklaşırken sergilenen bu örnek davranış, sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Tuğba Melis Türk

Bölgedeki imkansızlıklar içinde verilen bu mücadele, Türkiye'deki takipçileri tarafından da büyük bir takdirle karşılandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler