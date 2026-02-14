Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen’den iyilik yolculuğu: Yetim çocuklara umut oldular
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, Ramazan ayı öncesinde alışılmışın dışında bir karara imza atarak Nijerya’nın yolunu tuttu. Modern yaşamın imkanlarını geride bırakan ikili, 3 milyon yetim çocuğun yaşam mücadelesi verdiği Kano bölgesinde gerçekleştirdikleri ziyaretle herkesi duygulandırdı.
Nijerya'nın Kano şehri, barındırdığı milyonlarca yetimle dünyanın en mahzun bölgelerinden biri olarak biliniyor.
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, bu zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalışan miniklerle bir araya gelerek onlara sadece malzeme değil, sevgi de götürdü.
MİLYONLARCA YETİM ÇOCUĞUN UMUDU OLDULAR
Oyuncaklar, kıyafetler ve sıcak yemekler minik ellere tek tek ulaştırılırken, oyuncuların çocuklarla kurduğu samimi bağ gözlerden kaçmadı.
Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile gönüllü olarak el ele veren oyuncular, Afrika'nın en zorlu coğrafyalarından birinde çocukların dünyasına dokunarak umudu yeniden yeşertti.
RAMAZAN ÖNCESİ ANLAMLI DURUŞ
Ramazan ayı yaklaşırken sergilenen bu örnek davranış, sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı.
Bölgedeki imkansızlıklar içinde verilen bu mücadele, Türkiye'deki takipçileri tarafından da büyük bir takdirle karşılandı.