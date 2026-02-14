Sitare Akbaş 14 yıllık arkadaşlığın nasıl aşka dönüştüğünü ilk kez anlattı

Ünlü çiftin düğün pastası da uzun süre konuşulmuştu. "HİÇBİR AŞKI ONUN DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEZDİM" Akbaş, konuk olduğu bir programda eşiyle aralarındaki bağın evrilme sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, ABD'ye gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık"

"SEVGİLİ OLMADAN EVLENDİK GİBİ OLDU" Dostluktan eşliğe geçişin çevresinde yarattığı şoku da esprili bir dille anlatan oyuncu, "Yakın çevremize 'Biz aşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu " ifadelerini kullandı.