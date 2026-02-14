Sitare Akbaş 14 yıllık arkadaşlığın nasıl aşka dönüştüğünü ilk kez anlattı
Oyuncu Sitare Akbaş, geçtiğimiz Ağustos ayında 14 yıllık dostu Cengiz Orhunlu ile hayatını birleştirerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü isim o süreci "Dostluğumuzu riske attık" sözleriyle ilk kez açıkladı.
Kariyer yolculuğuna yıllar önce Akasya Durağı dizisindeki Zeyno karakteriyle başlayan ve izleyicinin hafızasında yer edinen Sitare Akbaş, özel hayatındaki en radikal dönüşümü ilk kez paylaştı.
Kamuran Akkor'un torunu olan 14 yıllık arkadaşı Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos 2025'te hayatını birleştiren ünlü oyuncu, bu kararı alırken yaşadıkları korkuyu ve sürecin hızını samimi bir dille aktardı.
Uzun yıllara dayanan sarsılmaz bir bağı aşka dönüştürmenin "en büyük risk" olduğunu belirten Akbaş'ın açıklamaları, magazin gündeminde geniş yankı buldu.
"HİÇBİR AŞKI ONUN DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEZDİM"
Akbaş, konuk olduğu bir programda eşiyle aralarındaki bağın evrilme sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz, ABD'ye gitti; üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık"
"SEVGİLİ OLMADAN EVLENDİK GİBİ OLDU"
Dostluktan eşliğe geçişin çevresinde yarattığı şoku da esprili bir dille anlatan oyuncu, "Yakın çevremize 'Biz aşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu " ifadelerini kullandı.
Cengiz Orhonlu ise duygularını"Bir his geldi, bir hal geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu"sözleriyle ifade etti.