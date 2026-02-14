Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü: O anları paylaştı

Sanatçı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Kante transferi için teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminin en çok konuşulan ismi N'Golo Kante için Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile girdiği zorlu süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından çözüme kavuştu.