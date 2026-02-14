Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü: O anları paylaştı
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde yaşanan kriz Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözülürken, ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan teşekkür mesajı geldi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından tamamladı.
- Sanatçı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Kante transferi için teşekkürlerini iletti.
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminin en çok konuşulan ismi N'Golo Kante için Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile girdiği zorlu süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından çözüme kavuştu.
Pürüzlerin giderilmesiyle birlikte Fenerbahçe, Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da transferin resmiyet kazanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Transferin resmiyet kazanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ünlü sanatçı Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe taraftarına seslenen Akçıl, görüşmeden bir kareyi paylaşarak sürece dair minnetini dile getirdi.
Paylaşımında görüşmenin detaylarına atıfta bulunan Akçıl, "Bugün Kante için teşekkürlerimi ilettim, gönlünüz rahat olsun büyük Fenerbahçe taraftarı" sözlerine yer verdi.