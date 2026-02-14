Hastaneye kaldırıldı denilmişti! Nurseli İdiz sessizliğini bozdu: İşte gerçek
Tiyatro turnesi için şehir şehir gezen oyuncu Nurseli İdiz’in sağlık durumuyla ilgili gelen son dakika bilgileri, sevenlerini hem korkuttu hem de rahatlattı. "Hastaneye kaldırıldı" iddialarının ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu, yaşadığı sürecin perde arkasını tüm samimiyetiyle paylaştı.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Nurseli İdiz, Türkiye turnesi sırasında yoğun çalışma temposu nedeniyle kalp ritim bozukluğu yaşadı.
- İdiz, gerekli müdahalenin hastane yerine evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.
- Sanatçı, ciddi bir sorun olmadığını ve 2 gün dinlendikten sonra tiyatro oyununa devam edeceğini belirtti.
- İdiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arayan soran herkese teşekkür etti.
- Oyuncunun takipçileri açıklamaya yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun mesajları iletti.
Bugün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Nurseli İdiz, yoğun çalışma temposunun vücudunda yarattığı yorgunluğu ve bu durumun kalbine nasıl yansıdığını anlattı. Türkiye turnesi kapsamında aralıksız sahne alan sanatçı, yaşadığı ritim bozukluğunun geçici bir durum olduğunu belirterek yüreklere su serpti.
"KALP RİTMİ BOZUKLUĞU YAŞADIM"
Usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri şu sözlerle dile getirdi: "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım"
Nurseli İdiz, olayın büyümediğini ve müdahalenin hastane yerine kendi konfor alanında gerçekleştiğini vurgulayarak hayranlarını teselli etti.
Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler"
Ünlü oyuncunun takipçileri İdiz'in açıklamasına yoğun ilgi göstererek "Geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.
Bu açıklama, sanatçının sahnelerdeki enerjisini geri kazanmak için kısa bir mola verdiğini gösterirken, turne programının da aksamayacağı anlaşıldı.