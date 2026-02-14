Hastaneye kaldırıldı denilmişti! Nurseli İdiz sessizliğini bozdu: İşte gerçek

Hızlı Özet Göster Oyuncu Nurseli İdiz, Türkiye turnesi sırasında yoğun çalışma temposu nedeniyle kalp ritim bozukluğu yaşadı.

İdiz, gerekli müdahalenin hastane yerine evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.

Sanatçı, ciddi bir sorun olmadığını ve 2 gün dinlendikten sonra tiyatro oyununa devam edeceğini belirtti.

İdiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arayan soran herkese teşekkür etti.

Oyuncunun takipçileri açıklamaya yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun mesajları iletti.

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Nurseli İdiz, yoğun çalışma temposunun vücudunda yarattığı yorgunluğu ve bu durumun kalbine nasıl yansıdığını anlattı. Türkiye turnesi kapsamında aralıksız sahne alan sanatçı, yaşadığı ritim bozukluğunun geçici bir durum olduğunu belirterek yüreklere su serpti.

65 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. (Fotoğraflar: Sosyal medya) "KALP RİTMİ BOZUKLUĞU YAŞADIM" Usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri şu sözlerle dile getirdi: "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım"