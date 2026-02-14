Güney Kore’de yüz nakli yaptıran Didem Ceran’ın son hali
Survivor ile tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de 15 saat süren operasyonla yüz yapısını tamamen değiştirerek takipçilerini şaşırtmıştı. Ceran son halini paylaştı.
Survivor yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Ceran, bu kez estetik cerrahinin sınırlarını zorlayan bir kararla gündeme geldi.
Türkiye'deki alışılmış prosedürlerin dışına çıkarak Güney Kore'yi tercih eden ünlü isim, "yüz nakli" olarak tanımladığı bu süreci gün gün sosyal medya üzerinden paylaştı.
"KEMİKLER KESİLDİ, ÇIKAN TOZ DOLGU OLDU"
Kore'deki özel bir klinikte gerçekleşen cerrahi müdahale, teknik detaylarıyla dikkat çekti. Çene kemiklerinin yeniden yapılandırılarak geriye alındığını belirten Ceran, alışılmadık bir yöntemi şu sözlerle anlattı: "Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı"
Ceran, "Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı"dedi.
Operasyonun iki güne bölündüğünü ifade eden ünlü isim, ilk gün 5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat masada kaldığını ancak buna rağmen ağrısı olmadığını belirtti.
"AĞZIMIN İÇİN DİKİŞ DOLU"
Saatler süren zorlu bir ameliyat süreci geçiren Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde işlemlerin 16. gününde yeni bir paylaşım yaptı. Konuşmakta zorluk çeken Ceran, "Yüzümdeki bütün kemiklere ağzımın içi kesilerek ulaşıldı. Ağzımın içi dikiş dolu" ifadelerini kullandı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Kore'de yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran, son halini de sevenlerinin beğenisine sundu. Yüzündeki morluk ve bantlar dikkat çeken Ceran'ın ağzının içindeki dikişlerden dolayı konuşmakta zorlandığı görüldü.