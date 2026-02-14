Güney Kore’de yüz nakli yaptıran Didem Ceran’ın son hali

Ceran, "Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı"dedi.

Operasyonun iki güne bölündüğünü ifade eden ünlü isim, ilk gün 5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat masada kaldığını ancak buna rağmen ağrısı olmadığını belirtti.

"AĞZIMIN İÇİN DİKİŞ DOLU" Saatler süren zorlu bir ameliyat süreci geçiren Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde işlemlerin 16. gününde yeni bir paylaşım yaptı. Konuşmakta zorluk çeken Ceran, "Yüzümdeki bütün kemiklere ağzımın içi kesilerek ulaşıldı. Ağzımın içi dikiş dolu" ifadelerini kullandı.