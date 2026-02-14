Güller ve Günahlar’ın Ebru’su Gizem Sevim aşka geldi: Kardeşlerim’in yıldızıyla sarmaş dolaş
Güller ve Günahlar dizisinin sevilen ismi Gizem Sevim, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde meslektaşı Recep Usta ile verdiği sarmaş dolaş bir pozla takipçilerini selamladı.
Bugün tüm dünyada sevgi rüzgarları eserken, magazin dünyasının genç isimlerinden Gizem Sevim de bu özel günü boş geçmedi.
Güller ve Günahlar dizisinde Ebru karakteriyle dikkat çeken oyuncu, Kardeşlerim dizisinin yıldızı Recep Usta ile devam eden mutlu beraberliğini "yâr" notunu düştüğü samimi bir paylaşımla taçlandırdı.
İkilinin bu anlamlı günde sergilediği doğal halleri, sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Daha önce de paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, 14 Şubat atmosferinde paylaştıkları bu yeni kareyle bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan kareye "Çok yakışıyorsunuz", "Sevgili olduklarını bilmiyordum", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.
İşte Gizem Sevim ve Recep Usta'nın beğeni toplayan o paylaşımı...
GİZEM SEVİM KİMDİR?
Ekranların yükselen yıldızlarından Gizem Sevim, 29 Eylül 1999 tarihinde Aydın'da doğdu. Aslen Konyalı olan genç oyuncu, kariyerine sağlam bir temel atmak adına Harika Uygur ve Saim Güveloğlu gibi isimlerden oyunculuk üzerine eğitimler aldı.
Televizyon dünyasına 2022 yılında Gülümse Kaderine dizisiyle adım atan Sevim, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Ardından Mükemmel Eşleşme dizisinde Pınar karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşayan oyuncu, sergilediği performansla hafızalara kazındı. Sevim, daha sonra ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinde Aleyna karakterine hayat vererek oyunculuk skalasını genişletti.
Şimdilerde ise Güller ve Günahlar dizisindeki Ebru rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Fotoğraflar: Sosyal medya