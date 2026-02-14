Güller ve Günahlar’ın Ebru’su Gizem Sevim aşka geldi: Kardeşlerim’in yıldızıyla sarmaş dolaş

Daha önce de paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, 14 Şubat atmosferinde paylaştıkları bu yeni kareyle bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan kareye "Çok yakışıyorsunuz", "Sevgili olduklarını bilmiyordum", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

İşte Gizem Sevim ve Recep Usta'nın beğeni toplayan o paylaşımı...

GİZEM SEVİM KİMDİR? Ekranların yükselen yıldızlarından Gizem Sevim, 29 Eylül 1999 tarihinde Aydın'da doğdu. Aslen Konyalı olan genç oyuncu, kariyerine sağlam bir temel atmak adına Harika Uygur ve Saim Güveloğlu gibi isimlerden oyunculuk üzerine eğitimler aldı.