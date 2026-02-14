Ebru Gündeş ve Assala’dan sınırları aşan düet: "Gönlümün Efendisi" bu kez iki dilde
Riyad’da sahne alan Ebru Gündeş, gecede Suriyeli sanatçı Assala Nasri ile bir araya geldi. İki güçlü sesin aynı sahneyi paylaşarak "Gönlümün Efendisi" şarkısını birlikte seslendirmesi, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Ebru Gündeş ve Assala Nasri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da aynı sahnede buluştu. Ramazan ayı öncesinde gerçekleşen bu sahne birlikteliği, izleyicilerden yoğun alkış alırken; performansın samimiyeti ve şarkının yeni düzenlemesi dikkat çekti.
Şehirdeki müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği gece, iki farklı kültürün tınılarını tek bir eserde buluşturdu. "Gönlümün Efendisi" adlı şarkı, Ebru Gündeş ile Assala Nasri tarafından Türkçe ve Arapça olarak seslendirildi.
SAHNE ÜCRETİ GÜNDEM OLDU
Gecenin müzikal boyutunun yanı sıra, Ebru Gündeş'in bu 1 saatlik sahne performansı karşılığında aldığı iddia edilen ücret de tartışılmaya başlandı.
Sanatçının Riyad konseri için 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Söz konusu rakama dair taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmezken, iddia magazin gündeminde geniş yer buldu.
"ÇOK GURURLANDIM"
Öte yandan Sıla, yıllar önce yazdığı şarkının iki önemli yorumcunun sesinde, iki farklı dilde hayat bulması üzerine şunları söylemişti:
"Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım."