ABİ’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu’na Sinem Kobal'dan aşk dolu paylaşım: Ömürlük sevgilim
Ekranların örnek çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Sevgililer Günü’nde romantizmin doruğuna çıktı; Kobal’ın eşine hitaben paylaştığı kareler sosyal medyada aşk rüzgarları estirdi.
Hızlı Özet Göster
- Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar yaptı.
- Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı.
- Kobal'ın sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni aldı ve takipçilerden 'Maşallah' yorumları geldi.
- 2016 yılında evlenen çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "A.B.İ" ile ekranlarda fırtınalar estiren Kenan İmirzalıoğlu ve güzelliğiyle her dönem adından söz ettiren Sinem Kobal, 14 Şubat'ı unutulmaz kıldı. 2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandıran ünlü çift, aşklarını bu kez sosyal medyadan haykırdı.
Sinem Kobal'ın eşi için düştüğü romantik not, kısa sürede binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan magazin haberi oldu.
14 ŞUBAT'TA "ÖMÜRLÜK" İLAN-I AŞK
Bir döneme damga vuran "Selena" dizisiyle gönüllerde taht kuran 38 yaşındaki Sinem Kobal, kariyerine verdiği arayı sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla dolduruyor.
Sevgililer Günü vesilesiyle Kenan İmirzalıoğlu ile peş peşe en mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Kobal, paylaşımına "Ömürlük sevgilim" notunu düştü.
İkilinin birbirine aşkla bakan gözleri, takipçileri tarafından "Gerçek aşkın resmi" olarak yorumlandı.
İKİ ÇOCUKLU MUTLU YUVA
2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla'nın dünyaya gelmesiyle hayatlarının en güzel rollerine bürünen çift, 14 Şubat atmosferinde adeta düşman çatlattı. Sosyal medya kullanıcıları, Kobal'ın aşk dolu karelerinin altına "Maşallah" ve "Aşk size çok yakışıyor" şeklinde binlerce yorum bıraktı.
GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLMUŞ!
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile o unutulmaz tanışma anını daha önce verdiği bir röportajda tüm samimiyetiyle anlatmıştı. Güzel oyuncu, o anları "Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki"sözleriyle dile getirmişti.
İmirzalıoğlu'nun aurasından ilk andan itibaren etkilenen Kobal, evlilik hakkındaki düşüncelerini de şöyle paylaşmıştı:"Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Bunlara sahipsen, evlilik de güzel oluyor, sevgililik de. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum"
Kobal, sözlerini "Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsan. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" şeklinde sonlandırmıştı.