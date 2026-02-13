Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar’ın gizemli dünyası: Aşk tanımı şaşırtıyor

Ekranın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Burcu Cavrar, popülerliğin getirdiği parıltılı dünyaya rağmen kendi sınırlarını çok net çizen isimlerden. Ünlü oyuncu kariyerindeki başarısı kadar, hayata karşı duruşuyla da dikkat çekiyor.

Yıllar önce verdiği bir röportajda karakter yapısıyla ilgili samimi bir analiz yapan Burcu Cavrar, baskın bir kişiliğe sahip olduğunu gizlemiyor.

Ancak bu durumu hayatının geneline yaymak yerine belirli sınırlar içinde tutmayı tercih eden Cavrar, iş hayatında dominant olmanın sağlıklı olmayacağını savunarak bu özelliğini şu sözlerle tanımlıyor:

"Dominantlık var kesinlikle ama bu yanım daha çok özel hayatımda var. İş hayatımda dominant olsam ne olur zaten... Çok fazla dinamik var, sağlıklı olmaz..."