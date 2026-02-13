Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar’ın gizemli dünyası: Aşk tanımı şaşırtıyor
Taşacak Bu Deniz dizisinde Hicran karakterini canlandıran Burcu Cavrar, meraklı bakışların odak noktası oldu. Biz de sizler için ünlü oyuncunun parıltılı dünyasının perde arkasını araştırdık! Meğer Burcu Cavrar, aşka karşı sarsıcı bir "güven" savaşı veriyormuş. İşte ünlü oyuncunun "Aşk bir anksiyete halidir" dedirten o çarpıcı hayat felsefesi...
Ekranın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Burcu Cavrar, popülerliğin getirdiği parıltılı dünyaya rağmen kendi sınırlarını çok net çizen isimlerden. Ünlü oyuncu kariyerindeki başarısı kadar, hayata karşı duruşuyla da dikkat çekiyor.
Yıllar önce verdiği bir röportajda karakter yapısıyla ilgili samimi bir analiz yapan Burcu Cavrar, baskın bir kişiliğe sahip olduğunu gizlemiyor.
Ancak bu durumu hayatının geneline yaymak yerine belirli sınırlar içinde tutmayı tercih eden Cavrar, iş hayatında dominant olmanın sağlıklı olmayacağını savunarak bu özelliğini şu sözlerle tanımlıyor:
"Dominantlık var kesinlikle ama bu yanım daha çok özel hayatımda var. İş hayatımda dominant olsam ne olur zaten... Çok fazla dinamik var, sağlıklı olmaz..."
"KENDİME KARŞI BİLE ŞÜPHECİYİM"
Güven duygusu ise Cavrar'ın hayatındaki en hassas başlıklardan biri. İnsanlara inanma konusunda oldukça temkinli bir duruş sergileyen oyuncu, bu durumun sadece başkalarıyla sınırlı kalmadığını, kendi iç dünyasında da bir sorgulama hali olduğunu belirtiyor: "Çok zor güvenen bir insanım. Duvarım var demem ama güven problemi olan bir insanım. Kendime karşı bile çok şüpheciyimdir"
"AŞK KİMYASAL BİR BOZULMA"
Burcu Cavrar, özellikle 30'lu yaşlarla birlikte aşka dair tanımlamalarının tamamen değiştiğini ifade ediyor.
Aşkı romantik bir huzurdan ziyade, yorucu bir süreç olarak gören oyuncu, duygularını şu sözlerle anlatıyor: "Aşk bana kimyasal bir bozulma hali gibi geliyor. 30'dan sonra böyle düşünüyorum artık. Çok aşık olduğumu hissettiğim hallerimi iyi biliyorum ve çok da sevdiğim bir Burcu değil açıkçası. Kontrolden çok çıkmamak gerekiyor gibi düşünüyorum artık.
ÖNEM SIRASI DEĞİŞTİ
Benim için önem sırası değişti aslında. Tanımlama şeklim değişti belki de. Yoksa ben genel geçer bilgi mekanizması değilim tabii ki. Aşk rahat bir duygu değil bence ve ben artık ilişkide rahatlığı tercih ediyorum sanırım.
"AŞK ANKSİYETE HALİ SEVGİ DAHA KIYMETLİ"
Aşktaki o anksiyete hali, hep bir tedirginlik, hep bir tetikte olma hali... Bunlar artık gereksiz eforlar gibi geliyor bana. Sevgi daha öncelikli ve kıymetli geliyor artık"
"ANLAŞILMASI ZOR BİR İNSANIM"
İlişkilerinde beklentileri yüksek olan ve kendini "anlaşılması zor" biri olarak nitelendiren Cavrar, ikili ilişkilerde en çok "özel hissetme" ihtiyacına vurgu yapıyor. Kıskançlıktan uzak bir ilişki modelini savunan oyuncu, sınırlarını şu şekilde çiziyor:
"Kıskanç değilim çünkü kendim de özel alanıma çok saygı beklerim. O alana müdahale ettirmem dolayısıyla karşı tarafa da müdahale etmem. Benim zorluklarım başka galiba... Çok özel hissetmek önemli benim için ilişkide. Hayatın içinde zaten çok sıradanız. Ne olursa olsun, en azından ikili ilişkide çok önemsendiğimizi hissetmeye ihtiyacımız var"
Fotoğraflar: Sosyal medya