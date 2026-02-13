Oğlunun kazasını reklama çevirdi: Rachel Araz'dan pes dedirten paylaşım

Reklam paylaşımında oğluna her gün ilik suyu içirdiğini ve şu an tek ilacının bu olduğunu yazdı.

Sabah'tan Bülent Cankur'un haberine göre çiftin 5 yaşındaki oğulları Lionel kayak yaparken bacağını kırmış, özel ambulans uçakla İstanbul'a getirip ameliyat ettirmişlerdi. Haberimin ardından Rachel Hanım, sosyal medyadan, mesajları ve duaları için herkese teşekkür edip bir de "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık" diye yazdı.

Lionel Kiresepi.

KAZAYI REKLAMA ALET ETTİ

Bunların hepsi güzeldi ancak ardından oğlunun bacağının kırılmasını paraya çevirdi! Evet yanlış okumadınız. 5 yaşındaki çocuğunun ayağının kırılmasından bile nemalanıp bir ilik suyu markasının reklamını yaptı. Reklam paylaşımında, "Mutfağımın demirbaşı, senelerdir tek güvendiğim. Her gün Lionel'e içiriyorum. Şu an ona tek ilaç; moral ve ilik sulu her şey" yazdı. Artık iyice işin suyunu çıkaran Rachel Araz Kiresepi'ye pes diyorum.