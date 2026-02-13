Oğlunun kazasını reklama çevirdi: Rachel Araz'dan pes dedirten paylaşım
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Rachel Araz’ın 5 yaşındaki oğlu Lionel, kayak yaparken kaza geçirip bacağını kırdı. Araz, oğlunun yaşadığı bu acı durumu bile sosyal medyada paraya çevirdi ve bir ilik suyu markasının reklamını yaptı
- Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin eşi Sami Kiresepi ile Fransa'nın Val d'isère kayak merkezinde tatil yaptıkları sırada 5 yaşındaki oğulları Lionel bacağını kırdı.
- Çift, oğullarını özel ambulans uçakla İstanbul'a getirerek ameliyat ettirdi.
- Rachel Araz Kiresepi, sosyal medyadan teşekkür mesajı paylaşarak Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü yaşadıklarını belirtti.
- Rachel Araz Kiresepi, oğlunun tedavi sürecini kullanarak bir ilik suyu markasının reklamını yaptı.
- Reklam paylaşımında oğluna her gün ilik suyu içirdiğini ve şu an tek ilacının bu olduğunu yazdı.
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi ile işadamı eşi Sami Kiresepi'nin Fransa'daki ünlü kayak merkezi Val d'isère'deki sömestir tatillerinin kabusa döndüğünü hafta başında yazmıştım.
BACAĞI KIRILMIŞTI
Sabah'tan Bülent Cankur'un haberine göre çiftin 5 yaşındaki oğulları Lionel kayak yaparken bacağını kırmış, özel ambulans uçakla İstanbul'a getirip ameliyat ettirmişlerdi. Haberimin ardından Rachel Hanım, sosyal medyadan, mesajları ve duaları için herkese teşekkür edip bir de "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık"diye yazdı.
KAZAYI REKLAMA ALET ETTİ
Bunların hepsi güzeldi ancak ardından oğlunun bacağının kırılmasını paraya çevirdi! Evet yanlış okumadınız. 5 yaşındaki çocuğunun ayağının kırılmasından bile nemalanıp bir ilik suyu markasının reklamını yaptı. Reklam paylaşımında, "Mutfağımın demirbaşı, senelerdir tek güvendiğim. Her gün Lionel'e içiriyorum. Şu an ona tek ilaç; moral ve ilik sulu her şey" yazdı. Artık iyice işin suyunu çıkaran Rachel Araz Kiresepi'ye pes diyorum.