Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!

Ekranların sevilen ismi Nurgül Yeşilçay, mutfaktaki gizli formülünü takipçileriyle paylaştı. Çoğu ev hanımının aksine mercimeği tencereye atmadan önce saatlerce beklettiğini söyleyen ünlü oyuncunun bu yöntemi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!

Samimiyeti ve doğal halleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez mutfak becerileriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti mercimek yemeği üzerine ezber bozan bir hazırlık aşamasını paylaşan Yeşilçay, yemeğin tadını doruğa çıkaran yöntemini anlattı.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!-3

Mutfaktaki alışkanlıkların dışına çıkan ünlü isim, mercimeği direkt haşlamak yerine farklı bir işlem uyguladığını belirterek,"Ben mercimeği pişirmeden önce böyle 3-4 saat ıslatıyorum"dedi.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!-4

Hazırlık sürecindeki bu küçük ama etkili dokunuşun yemeğin dokusunu tamamen değiştirdiğini savunan Yeşilçay, sonucun çok daha lezzetli olduğunu iddia etti.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!-5

Bu yöntemin yaygın olmadığını düşünen ünlü oyuncu, paylaşımına "Başka kimse yapmıyor herhalde" notunu düşerek ustalığını konuşturdu.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!-6

Mercimeklerin kıvam alması için vaktin önemine vurgu yapan oyuncu, kasedeki malzemeler için "Dursun biraz daha" diyerek sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan mercimek tüyosu: Kimse yapmıyor ama lezzeti burada!-7

Yeşilçay'ın mutfaktan gelen bu tüyosu kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçiler arasında "mercimek ıslatılır mı?" polemiği başladı.

