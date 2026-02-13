Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan evliliğe yeşil ışık
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın Haziran ayında başlayan dolu dizgin aşkı, evlilik yolunda ilerliyor. Ailelerin tanıştığı ilişkide Özgü Kaya’dan gelen son açıklama "Sürpriz nikah mı geliyor?" sorularını akıllara getirdi.
Hızlı Özet Göster
- Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Haziran ayından bu yana devam eden ilişkilerinde evlilik sinyalleri veriyor.
- Özgü Kaya, evlilik sorusuna 'Çok güzel bir sürecin içindeyiz' yanıtını verdi.
- İkili, sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Haziran ayından bu yana aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, evlilik iddialarını güçlendiren hamlelerle gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de baş başa yemek yerken görüntülenen ikiliden Özgü Kaya, sürpriz bir evlilik olup olmayacağı yönündeki sorulara, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz"diyerek yeşil ışık yaktı.
MÜSTAKBEL KAYINPEDERLE MÜZİK ZİYAFETİ
İlişkileri aile onayıyla ilerleyen çiftin, geçtiğimiz yılbaşında bir araya gelerek tanıştığı ve Murat Dalkılıç'ın müstakbel kayınpederi Ercan Kaya ile müzik ziyafeti verdiği biliniyor.
"KÖYÜMÜZDE ROMANTİK ANLAR"
Aşklarını sosyal medyadan da ilan eden çiftten Murat Dalkılıç, sevgilisinin Ayvalık'taki setini ziyaret etmişti. Çift, set arasındaki vakitlerinde eşekle pozlar vererek romantik anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına "Köyümüzde romantik anlar" notunu düşmüş ve binlerce beğeni almıştı.
Birbirine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ikiliden Dalkılıç da bir paylaşımına "Varlığına bin şükür"notunu düşerek adeta aşkını haykırmıştı.
Aynı kıyafetleri giyerek verdikleri pozlarla büyük beğeni toplayan ünlü çiftin, bu "güzel süreci" ne zaman nikah masasına taşıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.