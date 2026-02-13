Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan evliliğe yeşil ışık

"KÖYÜMÜZDE ROMANTİK ANLAR" Aşklarını sosyal medyadan da ilan eden çiftten Murat Dalkılıç, sevgilisinin Ayvalık'taki setini ziyaret etmişti. Çift, set arasındaki vakitlerinde eşekle pozlar vererek romantik anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına "Köyümüzde romantik anlar" notunu düşmüş ve binlerce beğeni almıştı.

Birbirine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ikiliden Dalkılıç da bir paylaşımına "Varlığına bin şükür"notunu düşerek adeta aşkını haykırmıştı.