Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün arasındaki 9 yıllık küslük bitti
Türk sinemasının iki sevilen ismi Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, merhum sanatçı Fatma Girik için düzenlenen törende bir araya gelerek yıllardır süren kırgınlığa son verdi. 2017'de başlayan selam krizini noktalayan ikili, objektiflere samimi pozlar verdi.
Hızlı Özet Göster
- Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde başlayan dokuz yıllık küslük sona erdi.
- İki usta oyuncu Fatma Girik'i anma töreninde karşılaşarak barıştı ve birlikte poz verdi.
- Küslüğün bir iletişim hatası ve yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı belirtildi.
- İki oyuncu törende sıcak bir şekilde selamlaşarak aralarındaki mesafeyi kaldırdı.
Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan, zarafeti ve içten tavrıyla hayranlarının takdirini toplayan Hülya Koçyiğit ile usta oyuncu Halil Ergün arasındaki dokuz yıllık küslük tatlıya bağlandı.2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ortaya çıkan ve uzun süre magazin gündemini meşgul eden "selam" polemiği, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fatma Girik'i anma töreninde son buldu.
Törende karşı karşıya gelen iki efsane oyuncu, aralarındaki mesafeyi kaldırarak sıcak bir şekilde selamlaştı.
Yıllardır konuşulan kırgınlığın aslında bir iletişim hatasından ibaret olduğunu dile getirildi. Objektiflere beraber poz veren ikili, "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle dokuz yıllık buzların tamamen eridiğini ilan etti.
Gecenin en çok konuşulan anlarından olan bu buluşma, Yeşilçam dostluğunun her şeye rağmen galip geldiğini bir kez daha kanıtladı.
İşte iki efsaneden 9 yıl sonra gelen içleri ısıtan o kare...