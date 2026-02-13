Gözde Seda Altuner zayıflama sürecinin ardındaki gerçeği paylaştı
Hızlı kilo kaybıyla dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri ilk kez açıkladı. "O meşhur iğneyi ben de kullandım" diyen Altuner, doktor kontrolü vurgusu yaparak ciddi uyarılarda bulundu.
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Takipçilerinden gelen "Nasıl bu kadar zayıfladın?", "İğne mi kullandın?" şeklindeki sorulara samimiyetle yanıt veren Altuner, doktor gözetiminde uyguladığı tedavi sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kendisine yöneltilen sorular üzerine bir itirafta bulunan ünlü oyuncu, "Evet, o meşhur iğneyi ben de kullandım. Bu dönemde neredeyse kimse bu tedaviyi kullanmıyor diyemem"sözleriyle süreci doğruladı.
Bu yöntemin kesinlikle uzman denetiminde olması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Ama unutmayın, bu tedavi kesinlikle doktor kontrolünde yapılması gereken bir şey. Kendi başınıza asla uygulamayın. Ben de doktor gözetiminde o iğnelerden birini uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum"dedi.
Zayıflama başarısını sadece tıbbi desteğe bağlamayan Altuner; sağlıklı beslenme ve düzenli sporun bu süreçteki tamamlayıcı etkisine dikkat çekti.
Herkesin bir şekilde zayıflamaya başladığı bu dönemi esprili bir dille yorumlayan oyuncu,"Hepimiz eriyoruz, evet ama bunun ardında tıbbi bir müdahale var. Bir anda herkes bir şekilde kilo vermeye başladı. Merkür geri gitti, Satürn ileri mi geldi bilmiyorum, ama bir şey oldu ve biz hepimiz bu sürece girdik. Gerçekten, dürüst olmak gerekirse, sadece sağlıklı beslenip düzenli spor yapmakla bu kadar hızlı kilo verilmezdi. Ama tabii ki, bu süreçte sağlık her şeyin önünde olmalı"diyerek sürecin ardındaki tıbbi müdahaleyi saklamadı.
Sağlığın her şeyden önce geldiğini hatırlatan Altuner, sadece zayıf görünmek uğruna risk alınmaması gerektiğini savundu.
Hatalı uygulamaların geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğine dair korkularını dile getiren ünlü isim, uyarısının dozunu artırarak şunları kaydetti:
"Doktor kontrolü olmadan bu tedavi uygulamasını yaparsanız ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz, hatta hayatınızı kaybedebilirsiniz. Zayıflamanın bir anlamı yok; sağlıklı kalmak önemli. Eğer sadece zayıf olmak istiyorsanız, dikkatli olun, çünkü sağlık her şeyden önemli"
Gözde Seda Altuner, dürüst açıklamalarıyla hem zayıflama sürecindeki yanlış anlaşılmaların önüne geçti hem de uzman yardımı olmadan bu tarz yöntemlere başvurulmaması gerektiği konusunda hayati bir farkındalık yarattı.
Fotoğraflar: Sosyal medya