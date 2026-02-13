Gözde Seda Altuner zayıflama sürecinin ardındaki gerçeği paylaştı

Herkesin bir şekilde zayıflamaya başladığı bu dönemi esprili bir dille yorumlayan oyuncu,"Hepimiz eriyoruz, evet ama bunun ardında tıbbi bir müdahale var. Bir anda herkes bir şekilde kilo vermeye başladı. Merkür geri gitti, Satürn ileri mi geldi bilmiyorum, ama bir şey oldu ve biz hepimiz bu sürece girdik. Gerçekten, dürüst olmak gerekirse, sadece sağlıklı beslenip düzenli spor yapmakla bu kadar hızlı kilo verilmezdi. Ama tabii ki, bu süreçte sağlık her şeyin önünde olmalı"diyerek sürecin ardındaki tıbbi müdahaleyi saklamadı.