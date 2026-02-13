Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar barıştı mı?

Duygu Çavdar ve kızı. Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden ve barışıp barışmayacakları merak konusu olan ikiliden, geçtiğimiz saatlerde beklenen müjde geldi.

BUZLAR ERİDİ Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Duygu Çavdar ve kızlarıyla birlikte çıktıkları tatilden özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Efecan uzun bir aranın ardından aile fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflarda görülen içten ve samimi aile tablosu, ikilinin arasındaki buzların tamamen eridiğini ve ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği yönünde yorumlandı.