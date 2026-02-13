Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar barıştı mı?
Yasak aşk iddiaları nedeniyle 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan aylar sonra birlikte paylaşım geldi. Pişmanlığını her fırsatta dile getiren Efecan’ın aile karesi kısa sürede gündem oldu.
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın tam 16 yıllık köklü birlikteliği ile 8 yıllık evliliği, Survivor 2025 sürecinde patlak veren yasak aşk iddialarıyla sarsılmıştı. Yağmur Banda ile Efecan Dianzenza arasında geçtiği öne sürülen iddialar sonrası çift yollarını ayırmış, bu ayrılık magazin gündeminde uzun süre yankılanmıştı.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"
Yaşananların ardından derin bir üzüntü yaşayan Dianzenza, "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım" diyerek yaşadığı büyük pişmanlığı kamuoyuyla paylaşmıştı.
Eski eşine kendisini affettirmek için şarkılar yazan ve sosyal medyadan duygusal mesajlar gönderen Dianzenza, uzun süre Çavdar'ın kapısını aşındırmıştı.
Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden ve barışıp barışmayacakları merak konusu olan ikiliden, geçtiğimiz saatlerde beklenen müjde geldi.
BUZLAR ERİDİ
Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Duygu Çavdar ve kızlarıyla birlikte çıktıkları tatilden özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Fotoğraflarda görülen içten ve samimi aile tablosu, ikilinin arasındaki buzların tamamen eridiğini ve ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği yönünde yorumlandı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, takipçilerini hem şaşırttı hem de sevindirdi.