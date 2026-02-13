Demet Akalın’dan nostalji rüzgarı: 90’lı yıllardan video paylaştı
Ünlü popçu Demet Akalın, 90’lı yıllardan kalma bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Akalın'ın estetik müdahalelerden uzak, duru güzelliği sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa uğratırken paylaşıma yorum yağdı.
- Demet Akalın Instagram hesabından 90'lı yıllara ait eski bir videosunu paylaştı.
- Paylaşım sosyal medyada hızla yayılarak günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
- Takipçiler Akalın'ın doğal güzelliğine dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Sahne performansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez geçmişe ait bir görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
Instagram hesabından 90'lı yıllara ait eski bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
Ünlü şarkıcının henüz kariyerinin ilk yıllarındaki bu nostaljik kareleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılarak günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
ESTETİKSİZ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Paylaşılan videoda Akalın'ın estetik operasyon geçirmemiş hali, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan ünlü popçuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Akalın'ın o dönemdeki çekiciliğine ve masumiyetine dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Akalın'ın eski görüntüsüne gelen yorumlarda, ünlü ismin doğal halinin ne kadar etkileyici olduğu vurgulandı. Birçok takipçisi paylaşıma, "Doğallığıyla bile dikkat çekiyor"ve "Özlenen yıllar…" gibi ifadeler ekleyerek beğenilerini dile getirdi.