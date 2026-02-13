Alişan’dan ilk göz ağrısı Burak’ın yeni yaşına özel kareler: O güne gitti!
Ünlü şarkıcı Alişan, 2019 yılında kucağına aldığı ilk göz ağrısı Burak'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla kutladı. Oğlunun bebeklik hallerini paylaşan Alişan, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak arkadaşlıklarını kısa sürede büyük bir aşka dönüştüren Alişan ve Buse Varol çifti, 2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini her geçen yıl perçinleyen ikili, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Ailelerini büyütmeye devam eden popüler çift, 2021 yılında kızları Eliz'in de aralarına katılmasıyla dört kişilik çekirdek ailelerini tamamlamıştı.
Sık sık mutlu aile karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Alişan, bu kez ilk göz ağrısı Burak'ın doğum günü için duygusal bir hamle yaptı.
Sosyal medya hesabından oğlunun bebeklik dönemine ait nostaljik fotoğrafları yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Günaydın, Burki'm doğdu" notunu düşerek herkesi duygulandırdı.
Kısa sürede ilgi odağı olan paylaşım, Alişan'ın takipçileri tarafından sevgi dolu mesajlarla karşılanırken, Burak'ın bebeklik hali ise "Babasının kopyası" yorumlarını beraberinde getirdi.
ELİZ 5 YAŞINDA!
Alişan geçtiğimiz günlerde ise kızı Eliz'in beşinci yaşına özel paylaşımda bulunmuştu. Minik kızı ile art arda fotoğraflarını yayınlayan ünlü türkücü, duygusal bir yazı kaleme almıştı.
Alişan, şu ifadeleri kullanmıştı:"Benim minik kızım büyüyor... Böyle başladı hikayemiz ve senin gibi bir evlat verdiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum... Tek dileğim Allah'tan sağlıkla büyü ve Allah izin versin her anına şahit olayım canım kızım...
Beni, anneni ve tüm aileni her zaman başarılarınla gururlandıracağın günlerimiz olsun İnşallah... Baban ihtiyacın olduğu her an yanında olacak... Seni çok seviyorum canım kızım, iyi ki doğdun"
Fotoğraflar: Sosyal medya