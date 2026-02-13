Alişan’dan ilk göz ağrısı Burak’ın yeni yaşına özel kareler: O güne gitti!

Sosyal medya hesabından oğlunun bebeklik dönemine ait nostaljik fotoğrafları yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Günaydın, Burki'm doğdu" notunu düşerek herkesi duygulandırdı.

Kısa sürede ilgi odağı olan paylaşım, Alişan'ın takipçileri tarafından sevgi dolu mesajlarla karşılanırken, Burak'ın bebeklik hali ise "Babasının kopyası" yorumlarını beraberinde getirdi.

ELİZ 5 YAŞINDA! Alişan geçtiğimiz günlerde ise kızı Eliz'in beşinci yaşına özel paylaşımda bulunmuştu. Minik kızı ile art arda fotoğraflarını yayınlayan ünlü türkücü, duygusal bir yazı kaleme almıştı.

Alişan, şu ifadeleri kullanmıştı:"Benim minik kızım büyüyor... Böyle başladı hikayemiz ve senin gibi bir evlat verdiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum... Tek dileğim Allah'tan sağlıkla büyü ve Allah izin versin her anına şahit olayım canım kızım...