Yıldız Tilbe’den ramazan seferberliği! 9 ülkeye daha yardım eli uzattı
Gazze’ye yaptığı 300 bin dolarlık yardımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez Ramazan’da vites yükseltti! Ünlü sanatçı, yalnızca bir bölgeyle sınırlı kalmadı, tüm İslam coğrafyasındaki ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Tilbe, mübarek ayda gönül köprüleri kurmak için kolları sıvarken, yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatmaya hazırlanıyor.
- Yıldız Tilbe ramazan ayı öncesinde sivil yardım derneklerini arayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için aracılık etmelerini istedi.
- Tilbe Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir'deki Müslümanlara yardım etmeyi hedefliyor.
- Sanatçı dernek yöneticilerine ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için yardıma hazır olduğunu bildirdi.
- Tilbe son olarak Filistin'e yaptığı yardımlarla gündeme gelmişti.
Mübarek ramazan ayına günler kala Yıldız Tilbe yardım çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Filistin'e yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı, ramazan ayında dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil yardım derneklerini arayarak yardımlarına aracılık etmelerini istedi.
HER EVDE SICAK YEMEK PİŞMELİ
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Yıldız Tilbe'nin Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ülkelerdeki Müslümanlara yardım etmeyi hedeflediği öğrenildi. Tilbe, dernek yöneticilerine, bu ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.