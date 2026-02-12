Yıldız Tilbe’den ramazan seferberliği! 9 ülkeye daha yardım eli uzattı

Sanatçı dernek yöneticilerine ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Mübarek ramazan ayına günler kala Yıldız Tilbe yardım çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Filistin'e yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı, ramazan ayında dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil yardım derneklerini arayarak yardımlarına aracılık etmelerini istedi.

Yıldız Tilbe. (Görsel takvim.com.tr/arşivden alınmıştır)

HER EVDE SICAK YEMEK PİŞMELİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Yıldız Tilbe'nin Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ülkelerdeki Müslümanlara yardım etmeyi hedeflediği öğrenildi. Tilbe, dernek yöneticilerine, bu ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.