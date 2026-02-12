Yağmur Atacan’dan kahkahaya boğan Pınar Altuğ yanıtı: Henüz icat edilmedi!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Yağmur Atacan, YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruya verdiği ters köşe yanıtla eşi Pınar Altuğ'u hedef alırken, izleyenleri kahkahaya boğdu.
- Yağmur Atacan, YouTube kanalındaki videosunda “Pınar'ın çok konuşan o arkadaşı arıyor. Pınar telefonu açtı ama kadın susmuyor. Pınar telefonu nasıl kapatır?” sorusuna "Pınar'dan daha çok konuşan bir kadın henüz icat edilmedi" yanıtını verdi.
- Atacan'ın eşine yaptığı espri sosyal medyada viral oldu ve takipçilerden yorumlar aldı.
- Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında evlendi. Çiftin 2009 yılında Su adında bir kızları dünyaya geldi.
ATV'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Altuğ ile meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri günden bu yana aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağı olan ünlü çift, 16 yılı geride bırakan mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor.
2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandıran ikili, şimdilerde dijital dünyadaki içerikleriyle adından söz ettiriyor.
SOSYAL MEDYADA KAHKAHA TUFANI
YouTube kanallarında yemek tarifleri ve samimi sohbetler paylaşan ünlü çiftten Yağmur Atacan, son videosunda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla izleyenleri kahkahaya boğdu.
Programda Atacan'a yöneltilen soru şu oldu: "Pınar'ın çok konuşan o arkadaşı arıyor. Pınar telefonu açtı ama kadın susmuyor. Pınar telefonu nasıl kapatır?" Soru karşısında hiç düşünmeden ve büyük bir soğukkanlılıkla cevap veren Yağmur Atacan, eşine takılmadan edemedi.
"ÖYLE BİR KADIN HENÜZ İCAT EDİLMEDİ"
Atacan'ın,"Pınar'ın öyle bir arkadaşı yok. Pınar'dan daha çok konuşan bir kadın henüz icat edilmedi" diyerek yaptığı ters köşe espri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçileri bu samimi ve esprili cevaba "Yağmur yine formunda" yorumunda bulundu.Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a espri yağmuru!
Sosyal medya hesabından eşinin o anlarını paylaşan Altuğ ise eline aldığı bir bezi eşine fırlatır gibi yaparak Atacan'ın yanıtına esprili bir karşılık verdi.