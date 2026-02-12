Yağmur Atacan’dan kahkahaya boğan Pınar Altuğ yanıtı: Henüz icat edilmedi!

Programda Atacan'a yöneltilen soru şu oldu: "Pınar'ın çok konuşan o arkadaşı arıyor. Pınar telefonu açtı ama kadın susmuyor. Pınar telefonu nasıl kapatır?" Soru karşısında hiç düşünmeden ve büyük bir soğukkanlılıkla cevap veren Yağmur Atacan, eşine takılmadan edemedi.

"ÖYLE BİR KADIN HENÜZ İCAT EDİLMEDİ" Atacan'ın,"Pınar'ın öyle bir arkadaşı yok. Pınar'dan daha çok konuşan bir kadın henüz icat edilmedi" diyerek yaptığı ters köşe espri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçileri bu samimi ve esprili cevaba "Yağmur yine formunda" yorumunda bulundu. Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a espri yağmuru!