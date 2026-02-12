Ozan Orhon'dan Ferdi Tayfur itirafı: Hayranları hala beni takip eder
90'lı yılların ünlü ismi Ozan Orhon, konuk olduğu programda Ferdi Tayfur ile yaşadığı unutulmaz Gülhane anısını paylaştı. Efsane konserde yaşadığı ilk şoku anlatan Orhon, aradan geçen yıllara rağmen kopmayan bağını dile getirdi.
90'lı yıllara şarkıları ve özel hayatıyla damga vuran Ozan Orhon, katıldığı programda müzik kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ferdi Tayfur'un efsane Gülhane konserinde sahne aldığı günü kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olarak tanımlayan Orhon, ilk anda "Bu ne yapıyor?"tepkisiyle karşılaştığını itiraf etti.
O anları"Ama benim için çok keyifliydi"sözleriyle anlatan sanatçı, "Ferdi Tayfur hayranları hala beni takip eder"diyerek şaşırtan bir gerçeği paylaştı.
Ozan Orhon, kimsenin gençlere alan açmadığı 90'larda öne çıkan ilk isimlerden birinin kendisi olduğunu belirterek bu yolun Hakan Peker'le başladığını, Yonca Evcimik ve kendisiyle birlikte ivme kazandığını söyledi.
2021 yılında Selcan Demirci ile evlenen ve 2023 yılında oğlu Deniz'i kucağına alarak ikinci kez baba olan ünlü şarkıcı, nostalji dolu anıları ve kariyer yolculuğuyla programa damga vurdu.