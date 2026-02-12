Merve Özbey acı haberi duyurdu: Ailemizin çınarını kaybettik
Ünlü şarkıcı Merve Özbey aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. 2020 yılında kendi babasını kaybetmenin acısını yaşayan Özbey, bu kez kayınpederi Faik Koçak'ın vefatıyla sarsıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Şarkıcı Merve Özbey'in kayınpederi Faik Koçak vefat etti.
- Merve Özbey, kayınpederi Faik Koçak'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
- Faik Koçak'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Pendik Muhammediye Camii'nden kaldırılacak.
- Merve Özbey daha önce 2020 yılında babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti.
Güçlü sesi tanınan Merve Özbey, 2020 yılında kaybettiği babası Ahmet Özbey'in ardından bir kez daha büyük bir kayıpla sarsıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu.
Özbey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak'ı bu sabah kaybettik. Mekanı cennet, devri daim olsun..." Özbey ayrıca cenaze bilgilerini de paylaşarak, Koçak'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Pendik Muhammediye Camii'nden kaldırılacağını açıkladı.