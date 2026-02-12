Merve Özbey acı haberi duyurdu: Ailemizin çınarını kaybettik

Güçlü sesi tanınan Merve Özbey, 2020 yılında kaybettiği babası Ahmet Özbey'in ardından bir kez daha büyük bir kayıpla sarsıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu.