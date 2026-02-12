Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor
“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel” "Kuruluş Osman" ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi sevilen yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Cihangir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başarılı oyuncu bugün Zincirlikuyu’da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Taksim Cihangir'deki evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
SANAT CAMİASI EVİNE AKIN ETTİ
Acı haberi alan sanat camiası Arslan'ın evine akın etti. Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, yakın dostlarını yalnız bırakmadı.
ZİNCİRLUYU CAMİSİ'NDE NAMAZI KILINACAK
Başarılı oyuncu için bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Arslan'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol alan Kanbolat Görkem Arslan; "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel", "Muhteşem Yüzyıl", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Kuruluş Osman" ve "Tatar Ramazan" gibi sevilen dizi ve filmlerde izleyici karşısına çıktı. Son olarak "Ruki Çingene Boksör" adlı tiyatro oyunuyla sahnede olan Arslan, performansıyla adından söz ettiriyordu.
Düzce doğumlu olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundu. Sanat dünyası, başarılı oyuncuya gözyaşları içinde veda ediyor.