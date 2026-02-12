Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı
“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel” "Kuruluş Osman" ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi sevilen yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Cihangir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başarılı oyuncu bugün Zincirlikuyu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Taksim Cihangir'deki evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
SANAT CAMİASI EVİNE AKIN ETTİ
Acı haberi alan sanat camiası Arslan'ın evine akın etti. Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, yakın dostlarını yalnız bırakmadı.
Kanbolat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazında düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiKanbolat Görkem Arslan’a Ebru Şahin'den son görev! Derin üzüntüsü kamerada!
Törenden dakikalar önce Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları camiye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Cenaze törenine katılanların arasında Kanbolat Görkem Arslan'ın Destan dizisindeki rol arkadaşları Ebru Şahin ve Selim Bayraktar da yer aldı. Konuşmakta zorlanan Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM TARİF EDEMEYECEĞİM KADAR"
Cenaze törenine katılan diğer isimler arasında İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Pınar Altuğ, Celil Nalçakan var.
Emel Çölgeçen, "O kadar üzgünüm ki, çok erken… Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar…"ifadelerini kullandı.
"KEŞKE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİREBİLSEYDİK"
Musa Uzunlar ise, "Böyle bir durumda insan söyleyecek çok bir şey bulamıyor. Kabullenmesi zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim"diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.
Arslan'ın yakın dostlarından Cem Cücenoğlu gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını sanını bilmediğiniz birçok kişiye dokunmuştur. Bomboş kaldık, diyecek hiçbir şey yok. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."sözleriyle duygularını ifade etti.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol alan Kanbolat Görkem Arslan; "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel", "Muhteşem Yüzyıl", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Kuruluş Osman" ve "Tatar Ramazan" gibi sevilen dizi ve filmlerde izleyici karşısına çıktı. Son olarak "Ruki Çingene Boksör" adlı tiyatro oyunuyla sahnede olan Arslan, performansıyla adından söz ettiriyordu.
Düzce doğumlu olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundu. Sanat dünyası, başarılı oyuncuya gözyaşları içinde veda ediyor.