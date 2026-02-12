Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ÜZGÜNÜM TARİF EDEMEYECEĞİM KADAR"

Cenaze törenine katılan diğer isimler arasında İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Pınar Altuğ, Celil Nalçakan var.

Emel Çölgeçen, "O kadar üzgünüm ki, çok erken… Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar…"ifadelerini kullandı.



Cem Cücenoğlu / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

"KEŞKE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİREBİLSEYDİK"

Musa Uzunlar ise, "Böyle bir durumda insan söyleyecek çok bir şey bulamıyor. Kabullenmesi zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim"diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Arslan'ın yakın dostlarından Cem Cücenoğlu gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını sanını bilmediğiniz birçok kişiye dokunmuştur. Bomboş kaldık, diyecek hiçbir şey yok. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."sözleriyle duygularını ifade etti.