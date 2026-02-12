İbrahim Kutluay’la 13 yıl evli kalan Demet Şener’in hayal kırıklığı: Yıllar sonra açıkladı

Şener, o günleri şu sözlerle anlattı: "Ele avuca sığmayan bir kız çocuğuydum. İki ağabeyim var ve ikisi de lise okumak için Bursa'dan İstanbul'a gitti. Ben de hep onların peşinden gitmek isterdim. 14 yaşında bu fizikteydim, dikkat çekiyordum. Neredeyse tüm Bursa dönüp bana bakıyordu. Herkesin 'Bu kız manken olsun' gibi şeyler söylemesi benim de aklımı çeldi"

Ailesinden ve babasından bahsederken duygusal anlar yaşayan ünlü isim, "Babam iş insanıydı, o yüzden onu herkes tanırdı. Çok klasik bir aile yapımız yoktu. Babam çok öngörülü ve ileri görüşlü bir adamdı. 5 dil biliyordu. Ağabeylerim eziyeti çekti, ben prenses gibiydim" şeklinde konuştu.

İLK AŞKI BABASINI KAYBETTİĞİNDE ÖMER'E HAMİLEYDİ Babası Fikret Şener'in vefatıyla hayatının en büyük acılarından birini yaşadığını ifade eden Şener, o dönem yaşadığı tesadüfü şu ifadelerle aktardı: "Babam benim ilk aşkımdı, onun vefatıyla çok şey kaybettim. Babamı kaybettikten 1 hafta sonra da Ömer'e hamile olduğumu öğrendim. O dönem üzülmemek için çok çabaladım. Ömer'i doğurduktan sonra çıktı ama o dönem biri yanımda 'baba' deyince ağlıyordum"

Annesinden de bahseden ünlü manken,"Annem tam bir lokumdur. Fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum" ifadelerini kullandı.