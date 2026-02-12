İbrahim Kutluay’la 13 yıl evli kalan Demet Şener’in hayal kırıklığı: Yıllar sonra açıkladı
Türkiye eski güzeli Demet Şener, konuk olduğu bir programda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Yıllar süren sessizliğini bozan ünlü manken, İbrahim Kutluay ile olan evliliğinin bitişinden Real Madrid'de forma giyen oğlu Ömer'e kadar her şeyi ilk kez bu kadar net paylaştı.
1995 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek podyumlara adım atan Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile masalsı bir düğünle evlenmişti. 2006'da kızı İrem, 2009'da ise oğlu Ömer ile annelik duygusunu tadan ünlü modelin bu evliliği 2018 yılında olaylı bir şekilde sona erdi. Boşanma sonrası Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak aradığı mutluğu bulamayan Şener, bu ayrılığın ardından da teselliyi yine "en büyük şansım" dediği çocuklarında buldu.
Şener, yaşadığı fırtınalı süreçlerin ardından son olarak iş insanı Tolga Arman ile uzun soluklu bir aşka yelken açtı. Tolga Arman ile ikinci baharını yaşayan ünlü isim, konuk olduğu Empati programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
BURSA'NIN PRENSESİ: "TÜM ŞEHİR DÖNÜP BANA BAKIYORDU"
Bursa'da geçen çocukluk yıllarını ve şöhret basamaklarını nasıl tırmandığını anlatan Demet Şener, henüz 14 yaşındayken dikkatleri üzerine çektiğini belirtti.
Şener, o günleri şu sözlerle anlattı: "Ele avuca sığmayan bir kız çocuğuydum. İki ağabeyim var ve ikisi de lise okumak için Bursa'dan İstanbul'a gitti. Ben de hep onların peşinden gitmek isterdim. 14 yaşında bu fizikteydim, dikkat çekiyordum. Neredeyse tüm Bursa dönüp bana bakıyordu. Herkesin 'Bu kız manken olsun' gibi şeyler söylemesi benim de aklımı çeldi"
Ailesinden ve babasından bahsederken duygusal anlar yaşayan ünlü isim, "Babam iş insanıydı, o yüzden onu herkes tanırdı. Çok klasik bir aile yapımız yoktu. Babam çok öngörülü ve ileri görüşlü bir adamdı. 5 dil biliyordu. Ağabeylerim eziyeti çekti, ben prenses gibiydim" şeklinde konuştu.
İLK AŞKI BABASINI KAYBETTİĞİNDE ÖMER'E HAMİLEYDİ
Babası Fikret Şener'in vefatıyla hayatının en büyük acılarından birini yaşadığını ifade eden Şener, o dönem yaşadığı tesadüfü şu ifadelerle aktardı: "Babam benim ilk aşkımdı, onun vefatıyla çok şey kaybettim. Babamı kaybettikten 1 hafta sonra da Ömer'e hamile olduğumu öğrendim. O dönem üzülmemek için çok çabaladım. Ömer'i doğurduktan sonra çıktı ama o dönem biri yanımda 'baba' deyince ağlıyordum"
Annesinden de bahseden ünlü manken,"Annem tam bir lokumdur. Fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİĞİMİN BİTMESİ HAYAL KIRIKLIĞIYDI"
Magazin dünyasının en çok konuştuğu konu olan 2005-2018 yılları arasındaki İbrahim Kutluay evliliğine dair samimi bir itirafta bulunan Şener, aile olgusuna verdiği önemi vurguladı.
Büyük bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusuna Şener, "Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim"yanıtını verdi.
Geçmişe dair pişmanlık duymadığını belirten tescilli güzel, "Yaptığım her şeye iyi kötü sahip çıkıyorum. Keşke demiyorum ya da pişman olmuyorum" ifadelerini kullandı.
BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYAT VE MAGAZİN TOKATLARI
Miss Turkey seçildiği geceyi ve şöhretin zorluklarını anlatan Şener, o dönemin değerine dikkat çekti: "Bugün olsa tekrar o yarışmaya girerdim, bana muhteşem bir hayat yaşattı. Ama bugünkü yarışmalara girmezdim. Çünkü o dönem daha değerliydi. Bir gecede hayatım değişti.
Şöhret tam bıçak sırtı denilen şey. Ben şöhretli olduğum için çok mutluyum. Şımarmadım ama zorluğunu yaşadım. Ailem de benimle İstanbul'a yerleşmişti. Basın mensupları sabaha kadar kapıda beklerdi. Bir magazin figürü olarak tokatlar yedim"
ZIMBA GİBİ ANNE: "KENDİME SAYGI DUYDUĞUM İÇİN..."
Anne olduktan sonra sabırlı birine dönüştüğünü söyleyen Demet Şener, çocukları için kendine iyi baktığını belirtti. Dudağındaki dolgu ve senede bir kez yaptırdığı botoks hakkında konuşan ünlü isim:"Güzellik senede bir kere botoks yaptırdığını ifade eden Şener, "Güzel yaş almak istiyorum, yaşını göstermiyorsun dediklerinde hoşuma gidiyor. Genetik bir mirasım da var. Kendime saygımdan kendime çok iyi bakıyorum. Çocuklarım için iyi bakıyorum. Zımba gibi bir anne olmak istiyorum"şeklinde konuştu.
Kızı İrem'in üniversite ikinci sınıfta olduğunu, oğlu Ömer'in ise Real Madrid'in alt yapısında oynadığını belirten Şener, anneliğini şu sözlerle özetledi: "Anneliği ben annemden öğrendim. Çocuklarım olunca tüm hayatımı onlara entegre ettim"
"AŞK TANIMIM TOLGA'YLA DEĞİŞTİ"
Son olarak Tolga Arman ile yaşadığı ilişkiden bahseden Demet Şener, aşkın kendisi için artık farklı bir anlam taşıdığını ifade etti: "Şimdi beraber olduğum insanla aşk tanımım değişti. Ayrı evlerimiz var ama gönülden biriz ve hayatı beraber sırtlıyoruz"
Demet Şener ve çocukları İrem Kutluay ile Ömer Kutluay
Fotoğraflar: Takvim arşiv, sosyal medya