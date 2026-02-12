Esra Erol'dan duygusal paylaşım: İşte “Güzellik genetik” dedirten annesi

Annesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren güzel sunucu, bu özel günde paylaştığı karenin altına şu notu düştü:"Pamuk kalpli annem... Hayatını bize adayan, dualarıyla bizi koruyan meleğim. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum"

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, Esra Erol'un aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Esra Erol'un annesi ile yaptığı o paylaşım... Esra Erol ve annesinin şaşırtan benzerliği kamerada