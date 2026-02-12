Esra Erol'dan duygusal paylaşım: İşte “Güzellik genetik” dedirten annesi
Ünlü sunucu Esra Erol, annesinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Annesiyle olan benzerliğiyle dikkat çeken Erol'un "Pamuk kalpli annem" mesajı takipçilerini duygulandırdı.
ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, kariyerinin yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan ve bu mutlu evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan ünlü sunucu, bu kez annesinin doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Annesiyle çekildiği samimi bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Erol, benzerliğiyle de "Genlerini annesinden almış" dedirtti.
Annesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren güzel sunucu, bu özel günde paylaştığı karenin altına şu notu düştü:"Pamuk kalpli annem... Hayatını bize adayan, dualarıyla bizi koruyan meleğim. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum"
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, Esra Erol'un aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte Esra Erol'un annesi ile yaptığı o paylaşım...Esra Erol ve annesinin şaşırtan benzerliği kamerada
Esra Erol, bir sonraki paylaşımında ise annesine, oğullarına ve yeğenine yer verdi. Anneanne-torunların sevgi dolu halleri kalpleri ısıttı.