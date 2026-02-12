Bülent Serttaş'ın oğlu Emir reşit oldu! Hediyesi dikkat çekti
Türkü dünyasının sevilen ismi Bülent Serttaş, 18 yaşına basarak reşit olan oğlu Emir Serttaş’a unutulmaz bir doğum günü hediyesi aldı. Ehliyetini cebine koyan oğluna ilk aracını hediye eden Serttaş’ın tercihi yerli ve milli otomobilimiz TOGG oldu.
Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Bülent Serttaş, bu kez babacan tavrıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının en küçük oğlu Emir Serttaş, 18 yaşına girerek reşit olmanın heyecanını yaşarken, babasından gelen büyük sürprizle mutluluğu ikiye katlandı.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; ehliyetini almaya hak kazanan Emir'e babası Bülent Serttaş, vakit kaybetmeden ilk otomobilini satın aldı.
TERCİHİ YERLİ VE MİLLİ GURURUMUZ TOGG OLDU
Ünlü sanatçı, oğluna hediye etmek üzere yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG'un T10F modelini tercih etti.
Sadece aracı almakla kalmayan Serttaş, oğlu için özel bir plaka da hazırlatarak hediyesini çok daha anlamlı ve kişisel bir hale getirdi.
Ünlü sanatçı, bu jestinin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: "En büyük zenginliğim çocuklarım. Onların mutluluğu benim mutluluğum"
İş hayatının aksine özel hayatını kameralardan uzak yaşayan ünlü türkücü Miray, Bahadır ve Emir isminde 3 evlat sahibi.