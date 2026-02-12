Britney Spears'tan servetlik imza: 200 milyon dolarlık satış!

Yaşadığı ailevi sorunlar ve psikolojik gelgitler nedeniyle oldukça zor günler geçiren Britney Spears, 18 yaşındaki oğlu Jayden James ile yaklaşık 3 yıldır görüşmüyordu. Uzun zaman sonra oğluyla bir araya gelen Spears, 2024 yılında yaptığı paylaşımla oğluna olan özlemini paylaşmıştı.

Oğlu Jayden James'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı not olarak, "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek, ben bir kızım! O benim. Onu 2.5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!"sözlerini yazmıştı.