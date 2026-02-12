Britney Spears'tan servetlik imza: 200 milyon dolarlık satış!
2016 yılından bu yana sahnelerden uzak sessiz bir hayat süren pop ikonu Britney Spears, dünya müzik piyasasını sarsan dev bir anlaşmaya imza attı. Ünlü yıldızın, kariyerine yön veren tüm hit şarkılarını kapsayan müzik kataloğunu 200 milyon dolara sattığı iddia edildi.
- Britney Spears, tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara müzik yayıncısı Primary Wave'e sattı.
- 44 yaşındaki şarkıcı, Ocak 2024'te müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğini açıklamıştı.
- Spears, 2016 yılından sonra kariyerine uzun bir ara vermiş ve kişisel özgürlük mücadelesine odaklanmıştı.
Pop yıldızı Britney Spears'ın, tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre 44 yaşındaki şarkıcı Spears, 30 Aralık 2025'te yapılan anlaşma kapsamında müzik kataloğunu yaklaşık 200 milyon dolar (yaklaşık 8,7 milyar lira) karşılığında müzik yayıncısı Primary Wave'e devretti.
POPUN KRALİÇESİNİN ZOR GÜNLERİ
Britney Spears, müzik dünyasına adım attığı ilk günden itibaren milyonların sevgilisi haline gelmişti. Listeleri altüst eden şarkıları ve ikonik sahne performanslarıyla pop müziğin kraliçesi olarak anılmıştı.
2016 yılından sonra kariyerine uzun bir ara vermiş, vaktinin çoğunu kişisel özgürlük mücadelesine ve özel hayatına ayırmıştı. Spears, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, müzik endüstrisine "asla geri dönmeyeceğini" belirtmişti.
"SONSUZA DEK BENİM"
Yaşadığı ailevi sorunlar ve psikolojik gelgitler nedeniyle oldukça zor günler geçiren Britney Spears, 18 yaşındaki oğlu Jayden James ile yaklaşık 3 yıldır görüşmüyordu. Uzun zaman sonra oğluyla bir araya gelen Spears, 2024 yılında yaptığı paylaşımla oğluna olan özlemini paylaşmıştı.
Oğlu Jayden James'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı not olarak, "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek, ben bir kızım! O benim. Onu 2.5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!"sözlerini yazmıştı.