Asena’dan yıllar sonra dayak itiraf: Oklava kırılınca kızılcık sopası yaptırdı
İbrahim Tatlıses ile yaşadığı 25 yıllık küslüğü bitirerek magazin dünyasına bomba gibi düşen oryantal Asena, bu kez çocukluk yıllarına dair kan donduran açıklamalarıyla gündeme geldi.
Oryantal Asena, geçtiğimiz dönemde "İbo Show Yılbaşı Özel" programına konuk olarak İbrahim Tatlıses ile olan çeyrek asırlık küslüğüne son vermişti. Günlerce konuşulan bu geri dönüşün ardından magazin muhabirlerine konuşan 48 yaşındaki ünlü isim, "Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım" diyerek yeni bir sayfa açtığını ilan etmişti.
Ancak Asena, bu kez çok daha sarsıcı bir "yüzleşme" ile sosyal medyanın merkezine oturdu.
"HER CUMA DÜZENLİ OLARAK DAYAK YİYORDUM"
"Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk olan Asena, çocukluk yıllarına dair daha önce duyulmamış detayları paylaştı.
Kendisini çizgi film karakteri Heidi'ye benzeten ünlü oryantal, hafta sonlarını iple çeken çocukların aksine okulun bitmesini hiç istemediğini söyledi.
Asena, şu ifadeleri kullandı:"Ben Heidi'ydim. Clara'larım vardı ama Heidi'ydim. Ama bir şey vardı onu hiç aşamadım. Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Hiç gitmek istemiyordum eve. Bütün çocuklar hafta sonu okulların tatil olmasını ister. Ben istemiyordum. Sürekli okulda olmak istiyordum."
OKLAVA YETMEDİ KIZILCIK SOPASI YAPTIRDI!
Açıklamalarının devamında şiddetin boyutunu gözler önüne seren Asena, o dönem yaşadığı travmatik anları anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bir şey buluyordu yani. O cuma günü kural olmuştu artık. Oklavalar kalmıyordu bana. En sonunda 'Oklava kırılacak zaten boşuna para verme' dediler. Gitti kızılcık sopası yaptırdı."
KAHKAHALI ANLATIMA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Asena'nın çocukluk döneminde maruz kaldığı bu ağır şiddeti program sırasında gülerek ve neşeli bir tavırla anlatması, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Kısa sürede gündem olan videonun altına "Komik olan nedir?", "Dayak yiyordum diyor, kahkahalık mı bu?" ve "Yaşananlar çok acı ama anlatış tarzı çok garip" şeklinde binlerce eleştirel yorum yapıldı.
Fotoğraflar: Takvim arşiv, sosyal medya