Asena’dan yıllar sonra dayak itiraf: Oklava kırılınca kızılcık sopası yaptırdı

Kendisini çizgi film karakteri Heidi'ye benzeten ünlü oryantal, hafta sonlarını iple çeken çocukların aksine okulun bitmesini hiç istemediğini söyledi.

Asena, şu ifadeleri kullandı:"Ben Heidi'ydim. Clara'larım vardı ama Heidi'ydim. Ama bir şey vardı onu hiç aşamadım. Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Hiç gitmek istemiyordum eve. Bütün çocuklar hafta sonu okulların tatil olmasını ister. Ben istemiyordum. Sürekli okulda olmak istiyordum."

OKLAVA YETMEDİ KIZILCIK SOPASI YAPTIRDI! Açıklamalarının devamında şiddetin boyutunu gözler önüne seren Asena, o dönem yaşadığı travmatik anları anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bir şey buluyordu yani. O cuma günü kural olmuştu artık. Oklavalar kalmıyordu bana. En sonunda 'Oklava kırılacak zaten boşuna para verme' dediler. Gitti kızılcık sopası yaptırdı."

KAHKAHALI ANLATIMA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ Asena'nın çocukluk döneminde maruz kaldığı bu ağır şiddeti program sırasında gülerek ve neşeli bir tavırla anlatması, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.