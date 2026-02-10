Selda Bağcan konserinde burun kıran güvenlik görevlisine hapis cezası
İstanbul'da Selda Bağcan konseri sonrası çıkan arbedede izleyicinin burnunu kıran ve kemerle saldıran güvenlik görevlisi Emre Şenel'in cezası belli oldu. Mahkeme, "kemik kıran" güvenlik görevlisini toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Demirciköy'deki bir beachte düzenlenen Selda Bağcan konseri sonrası güvenlik görevlileri ile izleyiciler arasında çıkan kavga yargıya taşındı.
- İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi, güvenlik görevlisi Emre Şenel'i Eyüp Yılmaz'ın burnunu kırmasından dolayı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
- Emre Şenel, İhsan Yılmaz'ı yaralamaktan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
- İhsan Yılmaz ve Eyüp Yılmaz, güvenlik görevlisine yönelik basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Demirciköy'deki bir beachte düzenlenen Selda Bağcan konseri, kanlı bir kavgayla noktalanmıştı. Konser sonrası sanatçının mekandan ayrılmasının ardından güvenlik görevlileri ile izleyiciler arasında çıkan arbede yargıya taşındı.
İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, izleyici Eyüp Yılmaz'ın burnunu kıran ve İhsan Yılmaz'ı yaralayan güvenlik görevlisi Emre Şenel hakkında karar çıktı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda güvenlik görevlisi Emre Şenel'i, Eyüp Yılmaz'a yönelik "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
Aynı sanık, İhsan Yılmaz'a yönelik eylemi nedeniyle de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. İhsan Yılmaz ve Eyüp Yılmaz ise güvenlik görevlisine yönelik "basit yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.