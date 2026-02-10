Selda Bağcan konserinde burun kıran güvenlik görevlisine hapis cezası

İhsan Yılmaz ve Eyüp Yılmaz, güvenlik görevlisine yönelik basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Şenel, İhsan Yılmaz'ı yaralamaktan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi, güvenlik görevlisi Emre Şenel'i Eyüp Yılmaz'ın burnunu kırmasından dolayı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Demirciköy'deki bir beachte düzenlenen Selda Bağcan konseri sonrası güvenlik görevlileri ile izleyiciler arasında çıkan kavga yargıya taşındı.

İstanbul Demirciköy'deki bir beachte düzenlenen Selda Bağcan konseri, kanlı bir kavgayla noktalanmıştı. Konser sonrası sanatçının mekandan ayrılmasının ardından güvenlik görevlileri ile izleyiciler arasında çıkan arbede yargıya taşındı.