İbrahim Erkal’ın aile albümünden duygu dolu kareler!
İbrahim Erkal’ın ailesi tarafından yapılan paylaşım sevenlerini hüzne boğdu. Merhum sanatçının vefatından yıllar sonra paylaşılan o kareler ve altındaki not, Erkal’a duyulan hasreti yeniden alevlendirdi.
2017 yılında evinin otoparkında geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal'a duyulan özlem dinmiyor.
Sanatçının ailesi, Erkal'ın sosyal medya hesabı üzerinden daha önce görülmemiş aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, usta sanatçının babalık ve eşlik kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"EN HUZURLU LİMANI"
Paylaşılan fotoğrafların altına düşülen not ise okuyanların yüreğini sızlattı. Erkal ailesi tarafından yapılan paylaşımda, "Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi... İbrahim Erkal'ın en huzurlu limanı; ailesi. Özlemle anıyoruz"ifadelerine yer verildi.
Eşi Filiz Erkal ve çocuklarının bu vefalı paylaşımı, sanat camiasından ve sevenlerinden büyük destek gördü.
Usta sanatçının vefatından sonra hatırasını yaşatmaya çalışan hayranları, bu karelerin altına yüzlerce yorum bıraktı.