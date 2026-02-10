İbrahim Erkal’ın aile albümünden duygu dolu kareler!

"EN HUZURLU LİMANI"

Paylaşılan fotoğrafların altına düşülen not ise okuyanların yüreğini sızlattı. Erkal ailesi tarafından yapılan paylaşımda, "Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi... İbrahim Erkal'ın en huzurlu limanı; ailesi. Özlemle anıyoruz"ifadelerine yer verildi.