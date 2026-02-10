China Suarez’in bebek açıklamasının ardından Wanda Nara’dan sürpriz hamle

Wanda Nara'nın hamlesi sosyal medyada China Suarez'e karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Suarez'in açıklamalarının ardından sosyal medyada Icardi ile evli olduğu dönemdeki fotoğrafları yeniden görünür hale getirdi.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, bir programda Icardi ile evlenmek ve yeniden anne olmak istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni bir aşka yelken açan China Suarez, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"Ateşin Kızı" dizisinin prömiyeri öncesinde konuşan Suarez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum"diyerek Icardi ile gelecek planlarını ilan etti.