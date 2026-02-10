China Suarez’in bebek açıklamasının ardından Wanda Nara’dan sürpriz hamle
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in “Çocuk istiyorum” çıkışı sonrası Wanda Nara’dan karşı hamle geldi. Nara’nın sosyal medyada yaptığı hareket kısa sürede gündem oldu.
- Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, bir programda Icardi ile evlenmek ve yeniden anne olmak istediğini açıkladı.
- China Suarez aldatılmayı asla affetmeyeceğini belirterek sadakat konusunda net tavır koydu.
- Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Suarez'in açıklamalarının ardından sosyal medyada Icardi ile evli olduğu dönemdeki fotoğrafları yeniden görünür hale getirdi.
- Wanda Nara'nın hamlesi sosyal medyada China Suarez'e karşı bir mesaj olarak yorumlandı.
- 17,6 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni bir aşka yelken açan China Suarez, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
"Ateşin Kızı" dizisinin prömiyeri öncesinde konuşan Suarez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum"diyerek Icardi ile gelecek planlarını ilan etti.
Sadakat konusuna da değinen Suarez, aldatılmayı asla affetmeyeceğini vurgulayarak Icardi'ye açık kapı bırakmadı.
GÖZLER WANDA NARA'DA!
Bu iddialı "bebek ve evlilik" mesajı sonrası, gözler Icardi'nin olaylı eski eşi Wanda Nara'ya çevrildi.
17,6 milyon takipçisi bulunan Nara, sessizliğini bozarak beklenmedik bir hamle yaptı. Nara, Icardi ile evli olduğu dönemdeki fotoğrafları profilinde yeniden "görünür" hale getirdi.
Bu hamle, sosyal medyada China Suarez'e karşı bir "Ben hala buradayım" mesajı olarak yorumlandı. Fotoğraflar kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim aldı.