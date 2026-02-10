Arabesk müziğin usta sesi Ömer Danış’tan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı
Diyabet nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcı Ömer Danış’tan iyi haber geldi. Sağlık durumu iyileşen Danış, normal odaya alındı. Ünlü isim, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenerek durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören müzik yorumcusu ve besteci Ömer Danış, iki gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Sevenlerini endişelendiren gelişmenin ardından Danış'tan sevindirici haber geldi.
NORMAL ODAYA ALINDI
Sağlık durumu iyiye giden Ömer Danış, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerine seslendi.
"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM"
Danış paylaşımında, "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah"ifadelerini kullandı.
TEDAVİSİ SÜRECEK
Ünlü sanatçının açıklaması sonrası hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Danış'ın tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.
ÖMER DANIŞ KİMDİR?
10 Haziran 1968 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Ömer Danış, 57 yaşındadır. 1980 yılında Elazığ'da müzikle tanışan Danış, "Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar", "Kurtlar Sofrası" ve "Köyümün Yağmurları" adlı albümleriyle tanındı. 2001 yılında çıkardığı "Ağlama Gözbebeğim" albümünde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve kendi bestelerine yer verdi.