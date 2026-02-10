Arabesk müziğin usta sesi Ömer Danış’tan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı

1968 Elazığ doğumlu Ömer Danış, 'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' ve 'Kurtlar Sofrası' gibi albümleriyle tanındı.

Tedavisi hastanede devam edecek olan sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Diyabet tedavisi gören müzik yorumcusu ve besteci Ömer Danış, iki gün önce yoğun bakıma kaldırıldı.

Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören müzik yorumcusu ve besteci Ömer Danış, iki gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Sevenlerini endişelendiren gelişmenin ardından Danış'tan sevindirici haber geldi.

Ömer Danış / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

NORMAL ODAYA ALINDI

Sağlık durumu iyiye giden Ömer Danış, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerine seslendi.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM"

Danış paylaşımında, "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah"ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Ünlü sanatçının açıklaması sonrası hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Danış'ın tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.