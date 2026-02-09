Arabesk müziğin usta isminden üzen haber: Ömer Danış'ın durumu yakından takip ediliyor
“Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar” şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Ömer Danış’tan sevenlerini üzen haber geldi. Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Danış'ın sosyal medya hesabından "Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor" şeklinde açıklama yapıldı.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ömer Danış, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI
Diyabete bağlı komplikasyonlar sebebiyle yoğun bakıma alınan sanatçı için sosyal medya üzerinden 0 Rh (-) kan bağışı çağrısı yapıldı.
DANIŞ'TAN SEVİNDİREN HABER
Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Danış'ın Instagram hesabından sevindiren bir açıklama geldi. Yapılan paylaşımda,''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' şeklinde ifade edildi.
SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Doktorların Danış'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, ünlü sanatçıya sosyal medyada çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı yağdı.
ÖMER DANIŞ KİMDİR?
1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ömer Danış, müzik kariyerine 1980 yılında başladı. "Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar" başta olmak üzere birçok albüm ve esere imza atan sanatçı, Türk müziğinde kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.