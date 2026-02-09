Arabesk müziğin usta isminden üzen haber: Ömer Danış'ın durumu yakından takip ediliyor

Ömer Danış'ın hesabından sosyal medya açıklaması / Fotoğraf sosyal medyadan alınmmıştır.

DANIŞ'TAN SEVİNDİREN HABER

Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Danış'ın Instagram hesabından sevindiren bir açıklama geldi. Yapılan paylaşımda,''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' şeklinde ifade edildi.