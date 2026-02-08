Yazar Bülent Akyürek hayatını kaybetti! Edebiyat camiası yasa boğuldu

Türk edebiyatının kendine has dili ve cesur anlatımıyla tanınan yazar Bülent Akyürek'ten acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören 57 yaşındaki yazarın vefatı, sevenlerini ve edebiyat dünyasını derin üzüntüye boğdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı. Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının özgün kalemlerinden Bülent Akyürek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bülent Akyürek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun"ifadelerine yer verdi.

Bülent Akyürek/ Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır.

ELAZIĞ'DAN ANKARA'YA UZANAN BİR HAYAT

1969 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985 yılında Ankara'ya yerleşti. Liseyi yarıda bırakan Akyürek, hayatı boyunca garsonluk, lokantacılık, dergicilik ve fabrika işçiliği gibi birçok farklı işte çalıştı.

Henüz 17 yaşındayken romanları yayımlanmaya başlayan Akyürek, edebiyat serüveninde birçok dergi çıkardı. Eserleri; Ustura, A'raf, Fesat, Sanal Ördek, Aksak Kurbağa ve Son Duvar gibi dergilerde yayımlandı.

ROMANLARI VE DENEMELERİYLE İZ BIRAKTI

Akyürek'in İtin Biri adlı romanı, 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubunca sahnelendi. 35 yaşından sonra düşünce dünyasında yaşadığı değişimler, eserlerine de yansıdı.

Yazarın eserleri; romanlar, anlatı/deneme kitapları ve kişisel gelişim eserleri olarak üç grupta toplandı. Romanları arasında İtin Biri, …Ve Tanrı Ağladı, Zamanın Efendisi, Yağmur Getiren Fırtına ve Cinnetim Cennetimdir yer aldı.

EN ÇOK BASKI YAPAN ESERLERİNDEN BİRİ

Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar, Çöldeki Penguen, Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?, Güzel ve Etkili Susma Sanatı ise deneme ve anlatı türündeki eserleri arasında bulunuyor.

Kişisel gelişim alanında kaleme aldığı İçinizdeki Öküze Oha Deyin! kitabı ise en çok baskı yapan eserlerinden biri oldu.

"ELEŞTİREL BAKIŞIM ZAMANLA GELİŞTİ"

Akyürek, bir söyleşisinde edebiyat yolculuğunu "Genç yaşlardan itibaren çok kitap okudum. Bugüne kadar 15 kitaba imza attım. Böyle olunca eleştirel bakışım, estetik görüşüm zamanla gelişti." şeklinde ifade etti.

Bülent Akyürek'in vefatıyla Türk edebiyatı, kendine özgü dili ve derinlikli bakışı olan önemli bir kalemini kaybetti.