Ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu
Dünya listelerini altüst eden İngiliz rap yıldızı Central Cee, sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz bir canlı yayınla İslamiyet’i seçtiğini duyurdu. Canlı yayında Kelime-i Şehadet getirerek hayranlarını şaşırtan ünlü sanatçı, manevi yolculuğuna "Abdullah" ismiyle devam edeceğini açıkladı.
- İngiliz rap sanatçısı Central Cee, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.
- 26 yaşındaki sanatçı, İslamiyet'e geçişinin ardından Abdullah ismini kullanacağını açıkladı.
- Asıl adı Oakley Neil HT Caesar-Su olan Central Cee, 4 Haziran 1998'de Londra'nın Ladbroke Grove bölgesinde doğdu.
- Sanatçının canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdiği anlar sosyal medyada viral oldu ve dünya çapında tebrik mesajları aldı.
- Central Cee, 2021 yılında çıkardığı Wild West isimli mixtape ile küresel şöhrete ulaşmıştı.
Dünya müzik listelerinde fırtınalar estiren ünlü İngiliz rap sanatçısı Central Cee, İslamiyet'i seçtiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayında takipçileriyle buluşan ünlü isim, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu ilan etti.
CANLI YAYINDA SÜRPRİZ KARAR
Asıl adı Oakley Neil HT Caesar-Su olan 26 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz gece yaptığı yayında manevi bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculuğun sonunda İslam dinini seçtiğini açıkladı. Cee'nin canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdiği anlar, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından destek ve tebrik mesajları yağdı.
YENİ İSMİNİ DE PAYLAŞTI
Müslüman olduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Central Cee, takipçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan "yeni isim" meselesine de açıklık getirdi. Ünlü rapçi, İslamiyet'e geçişinin ardından "Abdullah" ismini kullanacağını belirtti.
CENTRAL CEE KİMDİR?
Doğumu ve Kökeni: 4 Haziran 1998'de Londra'nın Ladbroke Grove bölgesinde doğdu. İngiliz bir anne ve Çin asıllı Guyanalı bir babanın oğlu. Okul hayatını erken yaşta noktalayan Cee, müzik kariyerine başlamadan önce bir ayakkabı dükkanında çalışıyordu. Müzik dünyasındaki asıl çıkışını "Day in The Life" parçasıyla yaptı. 2021 yılında çıkardığı "Wild West" isimli mixtape çalışmasıyla küresel bir şöhrete kavuştu.