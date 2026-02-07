Ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu

Dünya müzik listelerinde fırtınalar estiren ünlü İngiliz rap sanatçısı Central Cee, İslamiyet'i seçtiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayında takipçileriyle buluşan ünlü isim, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu ilan etti.

Central Cee; Fotoğraflar: Takvim

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ KARAR

Asıl adı Oakley Neil HT Caesar-Su olan 26 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz gece yaptığı yayında manevi bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculuğun sonunda İslam dinini seçtiğini açıkladı. Cee'nin canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdiği anlar, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından destek ve tebrik mesajları yağdı.

YENİ İSMİNİ DE PAYLAŞTI

Müslüman olduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Central Cee, takipçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan "yeni isim" meselesine de açıklık getirdi. Ünlü rapçi, İslamiyet'e geçişinin ardından "Abdullah" ismini kullanacağını belirtti.