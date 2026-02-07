Romantizmin azizliği! Samar Dadgar Özcan Deniz’in evlilik teklifini meğer bir hafta sonra fark etmiş...

Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi. Şu an yaşadığım şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam mümkün değil.

50 yıllık yorucu ciddi bir maraton yaşadım. Şu an niçin bunları yaptığımı, neden bu kadar koştuğumu, neden bu kadar badireler atlatarak bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler"