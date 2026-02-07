Romantizmin azizliği! Samar Dadgar Özcan Deniz’in evlilik teklifini meğer bir hafta sonra fark etmiş...
Özcan Deniz'in eşi Samar Deniz'den kahkahaya boğan itiraf geldi. Romantik sözlerle Özcan Deniz'den evlilik teklifi alan Dadgar, olayın ciddiyetini günler sonra kavradığını belirtti. İşte o ilginç teklif hikayesi...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 2023 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturan Samar Deniz, evlilik teklifi aldığı o özel geceye dair şaşırtan bir sırrı paylaştı. Katıldığı bir televizyon programında eşinin kendisine nasıl teklif ettiğini anlatan genç kadın, durumu bir hafta sonra fark ettiğini dile getirdi.
Pazar Gezmesi'ne konuk olan Dadgar, o akşam Özcan Deniz'in kendisine tektaş bir yüzük hediye ettiğini ve çok duygusal cümleler kurduğunu belirtti.
Samar Dadgar,"Nişanlandığımızı 1 hafta sonra anladım. Çok güldük."sözleriyle hayranlarını hem şaşırttı hem güldürdü.
Kader Ağlarını 10 Yıl Önce Örmüş: "Olmaz" Dediği Kişiyle Evlenmiş!
Samar Deniz'in bugün kahkahalarla anlattığı bu evlilik teklifinin perde arkasında aslında sabırla beklenen koca bir 10 yıl var.
Özcan Deniz, daha önce verdiği bir röportajda Samar ile yollarının çok eskiden kesiştiğini belirterek tanışma hikayelerini şöyle anlattı:"Samar Dadgar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı.
Samar'a olmayacağını söyledim. 4-5 yıl sonra Samar'dan bana bir mesaj geldi iyi misin diye. Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi ve çocuğumla iyi anlaşıyorlar."
Deniz, eşiyle ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı:"Eşim gerçekten çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen kadın.
Her zaman hayatta ruh eşi derler, galiba böyle bir şey varmış...
Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi. Şu an yaşadığım şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam mümkün değil.
50 yıllık yorucu ciddi bir maraton yaşadım. Şu an niçin bunları yaptığımı, neden bu kadar koştuğumu, neden bu kadar badireler atlatarak bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler"
Samar Dadgar ve Özcan Deniz