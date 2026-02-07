Nuri Alço’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gençleri kötü yoldan ben kurtardım
Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço, canlandırdığı karakterlerin toplumsal bir uyarı olduğunu belirterek, filmleri sayesinde pek çok kişinin uyuşturucu ve alkolü bıraktığını açıkladı.
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Nuri Alço, katıldığı 'Maksat Muhabbet' programında samimi açıklamalarda bulundu. Sinemadaki "kötü adam" imajının ardındaki asıl amacı paylaştı.
Alço, "Filmlerimiz özendirmek için değil, gençleri pusuda bekleyen tehlikelerden korumak için çekildi. O sahneler sayesinde alkolü ve uyuşturucuyu bırakan çok insan oldu"diyerek, canlandırdığı rollerin toplumsal bir misyon üstlendiğini ifade etti.
Ekranın Sert Yüzü Özel Hayatında Bambaşka!
Toplumsal mesajıyla dikkat çeken oyuncu, özel hayatına dair samimi itiraflarıyla da bir dönem uzun süre gündem olmuştu.
Geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Alço, katıldığı bir programda yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kalbinin son kez eşi Burcu Alço için çarptığını dile getirmişti.
Evliliklerinin temelinde gerçek bir sevgi yattığını vurgulayan sanatçı, çocuk sahibi olma fikrine de yeşil ışık yakmıştı.
İlk başlarda aralarındaki yaş farkı nedeniyle tereddütler yaşamış olsa da "Allah nasip ederse istiyorum, olursa kabulümüzdür"diyerek babalık heyecanını paylaşmıştı.