Hülya Avşar’dan “değişim” videosu! Aynı Yağmur Altında'nın Fazilet'i güzelliğiyle mest etti
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim gündem olan Hülya Avşar, atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’ setinden paylaşımda bulundu. ‘Fazilet’ karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Avşar’ın hazırlık görüntüleri beğeni rekoru kırdı.
- Hülya Avşar, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle oyunculuk kariyerine geri dönüyor.
- Avşar, dizide güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken Fazilet Aydan karakterini canlandıracak.
- Dizi Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.
- Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı karavan görüntüleri ve hazırlık aşamalarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Oyunculuk kariyerine verdiği arayı, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle sonlandıran Hülya Avşar, yeni rolü 'Fazilet' için kolları sıvadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı hazırlık aşamalarıyla takipçilerini mest eden Avşar kızı, güzelliği ve enerjisiyle adeta "Yıllar onu teğet geçiyor" dedirtti.
Son olarak karavan görüntülerini yayınlayan Avşar, Fazilet karakterine nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı.Hülya Avşar'ın yeni imajıI: Görenler hayran kaldı!
Avşar'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, şu yorumlarda bulundu:
"Çok yakıştırdım"
"Yılların eskitemediği kadın hep güzel hep çiçek"
"Değişim videosu çekmiş bayıldım"
"Mücevher gibi parlıyorsunuz. Heyecanla bekliyoruz"
"Mavişlerin en güzeli çok güzel olmuş değişim videosu"
"HEM SEVİLEBİLECEK HEM KORKULACAK BİR KARAKTER"
Aynı Yağmur Altında dizisi ve Fazilet karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:
Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi
KESKİN ZEKA VE KONTROL ETMEYİ SEVEN YAPI!
Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan, güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir.
Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak.