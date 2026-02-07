Hülya Avşar’dan “değişim” videosu! Aynı Yağmur Altında'nın Fazilet'i güzelliğiyle mest etti

"HEM SEVİLEBİLECEK HEM KORKULACAK BİR KARAKTER"

Aynı Yağmur Altında dizisi ve Fazilet karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi