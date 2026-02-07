Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor: “Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum”
Eski manken Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile devam eden çekişmeli boşanma davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak sürecin zorluklarına dikkat çekti.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 17 yıllık eşi Adnan Aksoy arasındaki boşanma süreci yargıya taşınmıştı.
Bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile olan birlikteliğiyle magazin sayfalarında yer alan Duran, katıldığı bir moda fuarında podyuma çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Posta gazetesinin haberine göre; boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy ile devam eden davası hakkında konuşan Duran, bu dönemi bir sınav olarak gördüğünü belirtti.
Süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen ünlü isim, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.
Duran, "Eş seçiminde pişmanlığınız var mı?" sorusuna "Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat, olabiliyor işte. Bu ay sonu dava var. Bir an önce bitmesini istiyorum" yanıtını vererek mahkeme gününü işaret etti.
Bu süreçte evlat hasreti çeken Duran, konuyla ilgili "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın"dedi.
Güzide Duran bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Fikret Orman ile ilgili ilişkisiyle alakalı da "Her şey yolunda"ifadelerini kullandı.