Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor: “Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum”

Süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen ünlü isim, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Duran, "Eş seçiminde pişmanlığınız var mı?" sorusuna "Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat, olabiliyor işte. Bu ay sonu dava var. Bir an önce bitmesini istiyorum" yanıtını vererek mahkeme gününü işaret etti.

Bu süreçte evlat hasreti çeken Duran, konuyla ilgili "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın"dedi.